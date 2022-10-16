Украинский военный сбил из "Иглы" четыре ракеты оккупантов всего за два дня: уникальные кадры

ВСУ / Facebook/PvkZahid, УНИАН

Боец Вооруженных сил Украины по имени Ярослав совершил невероятную

работу.

Как сообщают Воздушное командование "Юг" в Facebook, удалось сбить четыре российских ракеты из ПЗРК "Игла" за два дня.

По данным украинских военных, боец зенитной ракетной бригады имени гетмана Пилипа Орлика сбил вражеские ракеты в период массированных обстрелов территории Украины россиянами, которые произошли 10 и 11 октября.

Воздушное командование Юг также показало видео уничтоженных ракет оккупантов.

Напомним, ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52.

"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93-й бригады "Холодный Яр". В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей "поджаркой" российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", ‒ говорится в тексте.

Защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.

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