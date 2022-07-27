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ВСУ с помощью HIMARS ликвидировали двух лучших пилотов Путина — Daily Mail

27 июля 2022, 10:10

Американские реактивные системы HIMARS наносят России сокрушительные потери. Армия РФ теряет свою военную элиту на войне в Украине.

Анатолий Стасюкевич и Максим Потемин
Анатолий Стасюкевич и Максим Потемин были ликвидированы в Украине / Фото соцсети

Защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что летчики оккупационной армии погибли 8 июля.

"Двое из лучших пилотов Путина были убиты ракетой HIMARS в Украине, пока российское руководство рассказывает, что они ничего не меняют на фронте. 41-летний Максим Потемин, летчик-истребитель в звании подполковника, погиб в результате обстрела его кортежа высокоточной реактивной артиллерией в Донецке 8 июля. Считается, что в результате того же нападения погиб 54-летний полковник Анатолий Стасюкевич, также летчик-истребитель", - пишет издание.

Первым о том, что Максим Потемин погиб именно вследствие удара HIMARS заявил отец ликвидированного оккупанта Алексей. Он узнал, что именно американские системы стали причиной смерти его сына. Как считает россиянин, удар ВСУ нанесли при содействии западной разведки.

"Автомобиль моего сына был сбит ракетой HIMARS", - сказал Потемин-старший СМИ.

Потемин был женат, у него двое детей — 15-летний сын 15 лет и 8-летняя дочь. Он был посмертно награжден Кремлем орденом мужества.

Второй ликвидированный летчик-истребитель Стасюкевич, начальник штаба 1-й гвардейской Барановичской Краснознаменной смешанной авиационной дивизии, был военным летчиком в третьем поколении. Летал в той же части, что и Потемин, которая базировалась в Крымске Краснодарского края.

Кроме того, при помощи американских РСЗО был ликвидирован 42-летний подполковник Сергей Михайлов, командовавший мотострелковым батальоном.

"Смерть этой троицы — лишь очередная гибель российской военной элиты, причиной которой стал HIMARS — система высокоточной реактивной артиллерии, подаренная Украине США и прибывшая на поле боя около месяца назад", - пишет издание.

По данным журналистов, президент РФ Владимир Путин был в ярости из-за эффективности ракет, потому что его заверили, что российская противоракетная оборона последнего поколения сможет их сбить. Но система С-400 практически не защищала от них, констатирует издание.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из войсковых частей специального назначения.

Ранее на войне в Украине был ликвидирован очередной солдат путинской армии Дмитрий Тупицын. Оккупант был родом из Казахстана, но воевал за страну-агрессора РФ. Смерть Тупицына подтвердили и в российском городе Карталы Челябинской области, где проживал захватчик.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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