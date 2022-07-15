Был родом из Казахстана, но воевал за РФ: в Украине ликвидировали оккупанта Тупицина

Дмитрий Тупицын был ликвидирован в Украине / Telegram-канал СтатКом ЗСУ

На войне в Украине был ликвидирован очередной солдат путинской армии Дмитрий Тупицын. Оккупант был родом из Казахстана, но воевал за страну-агрессора РФ.

О ликвидации оккупанта сообщил Telegram-канал СтратКом ЗСУ. Смерть Тупицына подтвердили и в российском городе Карталы Челябинской области, где проживал захватчик.

Казахстанец женился на россиянке, поэтому остался жить в РФ, в 2018 году получил гражданство этой страны.

В РФ он пошел и на срочную службу в армию – в 2019-м, а через год после присяги подписал контракт.

Дмитрий Тупицын / Фото Telegram-канал СтатКом ЗСУ

Подробности смерти оккупанта не уточняются. Похоронят Тупицына 16 июля на родине в Казахстане.

"Он очень любил жизнь, никогда не стоял на месте! Понимал, куда идет, и говорил: "Кто, если не мы?", – говорится в некрологе военного российской армии, который убивал мирных украинцев.

"Тут все прекрасно. И орк по фамилии Тупицин. И то, что он "очень любил жизнь", и что не сидел на месте. Ну, ничего, теперь Тупицин будет тупить на два метра под землей и уж точно на одном месте", – иронично прокомментировали некролог в СтратКоме ВСУ.

Отметим, по данным украинского Генштаба, по состоянию на 15 апреля в Украине с 24 февраля ликвидированы 38 тысяч российских оккупантов.

Потери России на войне в Украине / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщал Главред, на второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Журналист Роман Цимбалюк писал, что Кенс погиб в результате удара по пунктам управления и складам ВС РФ в Херсонской области.

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