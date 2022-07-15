УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Был родом из Казахстана, но воевал за РФ: в Украине ликвидировали оккупанта Тупицина

15 июля 2022, 09:38

Смерть Тупицына подтвердили в российском городе Карталы Челябинской области, где проживал захватчик. Подробности смерти оккупанта не уточняются.

Дмитрий Тупицын
Дмитрий Тупицын был ликвидирован в Украине / Telegram-канал СтатКом ЗСУ

На войне в Украине был ликвидирован очередной солдат путинской армии Дмитрий Тупицын. Оккупант был родом из Казахстана, но воевал за страну-агрессора РФ.

О ликвидации оккупанта сообщил Telegram-канал СтратКом ЗСУ. Смерть Тупицына подтвердили и в российском городе Карталы Челябинской области, где проживал захватчик.

Казахстанец женился на россиянке, поэтому остался жить в РФ, в 2018 году получил гражданство этой страны.

В РФ он пошел и на срочную службу в армию – в 2019-м, а через год после присяги подписал контракт.

Дмитрий Тупицын
Дмитрий Тупицын / Фото Telegram-канал СтатКом ЗСУ

Подробности смерти оккупанта не уточняются. Похоронят Тупицына 16 июля на родине в Казахстане.

"Он очень любил жизнь, никогда не стоял на месте! Понимал, куда идет, и говорил: "Кто, если не мы?", – говорится в некрологе военного российской армии, который убивал мирных украинцев.

"Тут все прекрасно. И орк по фамилии Тупицин. И то, что он "очень любил жизнь", и что не сидел на месте. Ну, ничего, теперь Тупицин будет тупить на два метра под землей и уж точно на одном месте", – иронично прокомментировали некролог в СтратКоме ВСУ.

Отметим, по данным украинского Генштаба, по состоянию на 15 апреля в Украине с 24 февраля ликвидированы 38 тысяч российских оккупантов.

Потери России на войне в Украине
Потери России на войне в Украине / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщал Главред, на второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Журналист Роман Цимбалюк писал, что Кенс погиб в результате удара по пунктам управления и складам ВС РФ в Херсонской области.

Другие новости:

новости России война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:38

Был родом из Казахстана, но воевал за РФ: в Украине ликвидировали оккупанта Тупицина

09:30

В британской разведке назвали новое направление главного удара РФ в УкраинеВидео

09:09

Ракета убила в Виннице двух работниц медцентра, двое врачей заведения в тяжелом состоянииВидео

09:07

РФ запустила 10 ракет по Николаеву: оккупанты ударили по двум университетам городаВидео

08:56

День украинского миротворца 2022: душевные поздравления и картинки к празднику

Реклама
08:53

"Светлый ребенок, который рос в любви": Зеленская была знакома с погибшей в Виннице 4-летней ЛизойВидео

08:38

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – деньги, Козерогам – важные известияВидео

08:22

4-летняя Лиза была "солнечным" ребенком: что известно о погибшей девочке и раненой маме в ВинницеВидео

08:21

Оболочки из кожи и костей, запускающие ракеты по детяммнение

07:47

Названы имена военных РФ, запустивших ракеты по Виннице: оба - из СевастополяВидео

07:10

"За Харьков, Винницу, Николаев": ВСУ ударили по базам оккупантов и складам с боеприпасамиВидео

06:41

Россия готовит масштабное наступление на Донбассе: где ждать боевВидео

06:29

Стать ближе к Европе: как Украине перевести экономику на военные рельсымнение

05:30

"Будем перемалывать мясо": эксперт поведал, осмелиться ли Путин объявить мобилизациюВидео

05:20

Самый вкусный и очень быстрый завтрак из 3 ингредиентов с лавашом: рецептВидео

05:05

Как отстирать жирные пятна: 5 чрезвычайно простых способов с идеальным результатом

04:34

Лукашенко не нападет на Украину: он устроил пиар, но все спустил на тормозах – ЖдановВидео

03:50

3 омолаживающие стрижки с челкой для женщин после 30, которые не требуют особой укладки

03:20

Об этом мало кто знает: что нужно сделать с веточкой мяты, чтобы деньги в доме водились - приметыВидео

03:10

Люди едва не разорвали поющую Волочкову после концерта

Реклама
02:40

В Украину летят сильнейшие грозы: синоптики рассказали, когда будем "плавать"Видео

02:16

РФ снова пойдет на захват Киева, но уже с участием Беларуси: эксперт назвал условиеВидео

01:34

Гороскоп на неделю 18-24 июля: Тельцам – враги, Скорпионам – старые обиды, Водолеям - деньгиВидео

01:01

Умерла Ивана Трамп

00:51

Приметы на 15 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14 июля, четверг
23:57

Оккупанты хотят запустить завод "Азот", это грозит жертвами и катастрофой - ОВА

23:19

Зеленский об ударе по Виннице: никакие другие террористы не позволяли себе такую дерзостьВидео

22:49

"Прилеты" на Днепропетровщине: россияне ударили по окраинам НикополяВидео

22:31

Арестович назвал основную проблему Украины в войне против РоссииВидео

22:29

У Зеленского резко ответили на новые бредни Кремля по завершению войныВидео

22:14

Испугались ВСУ: на Херсонщине оккупанты переодеваются и пытаются убежатьВидео

22:04

США неожиданно ослабили санкции против РоссииВидео

21:56

"Прости нас, что не уберегли": спасатели растрогали письмом девочке, которую убило ракетой в ВинницеВидео

21:55

"Очередной теракт": Вакарчук эмоционально высказался о трагедии в ВинницеВидео

21:30

Точный выстрел: срочник из Нацгвардии подбил пять российских самолетовВидео

21:05

ВСУ ударят противокорабельными ракетами, если РФ пойдет в наступление с Черного моря - ЗалужныйВидео

20:55

"Условия могут ухудшиться": США призвали американцев немедленно покинуть Украину

20:50

Путинский режим будет прикончен на поле боямнение

20:46

Премьер Италии уходит: президент отказался принимать отставку Марио ДрагиВидео

20:40

Ракетный обстрел Винницы: правоохранители задержали возможных корректировщиков огняФотоВидео

Реклама
20:39

Шли на занятия по развитию детей: появилось последнее видео мамы с дочкой, которая погибла в ВинницеВидео

20:39

День бухгалтера 2022: поздравления от всей души, картинки и открытки

20:32

ВСУ отразили попытки захватить Углегорскую ТЭЦ, а враг понес огромные потери - ГенштабВидео

20:11

Украину накроет жарища: синоптики назвали даты новой атаки пеклаВидео

20:10

Приметы на 16 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день июляВидео

19:58

"Коллапс нагрянет очень скоро": россияне поголовно жалуются на задержки зарплат

19:39

В РФ заговорили о "мирных переговорах": цинично призывают Украину признать "территориальные реалии"

19:37

"В таком огне рождается настоящая нация": Рыбчинский высказался о войне

19:35

Путин еще упростил получение гражданства РФ: украинцев освободили от уплаты госпошлинВидео

19:22

Кулеба призвал создать Спецтрибунал по преступлениям Путина: 5 главных параметров

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять