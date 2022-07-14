В Украине ликвидировали полковника из Кемерово, "груз 200" ехал в РФ четыре месяца

Игорь Мурзин был ликвидирован в первые дни войны, а похоронен в июле / Фото twitter.com/666_mancer

На второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.

Похоронили Мурзина в начале июля. Об этом сообщил блогер Necro Mancer в Twitter.

"По месту последней прописки на кладбище "Центральное-5" в Кемерово доехал только к 01.07.22-го", – прокомментировал блогер.

Игорь Мурзин / Фото twitter.com/666_mance

Похороны Игоря Мурзина / Фото twitter.com/666_mance

Смерть захватчика подтвердили на его родине. В российской соцсети "Однокласники" выложили фото с похорон Мурзина.

В росСМИ о смерти этого оккупанта на войне в Украине не писали.

Как сообщал Главред, в Мелитополе был ликвидирован российский подполковник Роман Иголкин. Его "денацифицировали и демилитаризовали" 3 июля.

Также в Украине ликвидирован контрактник российской армии из 74-й отдельной мотострелковой бригады. "Грузом 200" стал 29-летний Александр Кабаков из Восточной Сибири, который оскорблял Украину и украинцев.

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