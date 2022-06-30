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ВСУ ликвидировали оккупанта из РФ, который оскорблял Украину в сети

30 июня 2022, 08:46

Александр Кабаков попал под минометный обстрел в селе Устиновка Луганской области в конце июня. Информацию о смерти оккупанта подтверждают и росСМИ.

Оккупант Александр Кабаков ликвидирован в Украине
Оккупант Александр Кабаков ликвидирован в Украине / Фото twitter.com/Shtirlitz53

В Украине ликвидирован контрактник российской армии из 74-й отдельной мотострелковой бригады. "Грузом 200" стал 29-летний Александр Кабаков из Восточной Сибири, который оскорблял Украину и украинцев.

О смерти оккупанта сообщил в Twitter офицер ВСУ Анатолий Шетефан (Штирлиц). Информация подтверждается и росСМИ, которые пишут, что российского захватчика похоронили 28 июня.

Кабаков был родом из города Ангарск в Иркутской области РФ. После школы учился в одном из вузов в Томске, женился, а затем пошел на срочную службу.

Через год после возвращения из армии россиянин решил служить по контракту в городе Югра Кемеровской области. Оккупант был оператором зенитно-самоходного взвода 74-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21005).

22 июня Кабаков попал под минометный обстрел в селе Устиновка Луганской области.

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину Кабаков неоднократно оскорблял украинцев в соцсетях. Например, 6 января 2020 года оккупант называл Украину "укропляндией" и "страной смешных лохов".

Александр Кабаков
Александр Кабаков оскорблял украинцев в Сети / twitter.com/Shtirlitz53

Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован российский майор Равиль Гаттаров. Он был пилотом истребителя-бомбардировщика Су-34 вражеских военно-космических сил и сбрасывал бомбы на мирные города.

Также в Украине был ликвидирован российский военный пропагандист, полковник Сергей Постнов, воевавший в рядах ВС РФ. Он снимал пропагандистский контент в Украине с самого начала полномасштабного вторжения. В составе группировки V он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

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