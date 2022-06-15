Шел на захват Гостомеля и городов Харьковщины и Луганщины: ликвидирован полковник-пропагандист из РФ

Сергей Постнов ликвидирован в Украине / Фото vesiskitim.ru

В Украине ликвидирован российский военный пропагандист, полковник Сергей Постнов, воевавший в рядах ВС РФ.

Об этом в среду, 15 июня, сообщил у себя в Telegram-канале спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с самого начала полномасштабного вторжения. В составе группировки V он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей", — написал Братчук.

РосСМИ подтверждают данные о ликвидации Постнова. Отмечается, что он погиб в ночь с 13 на 14 июня 2022 года. Постнов был начальником группы информационного реагирования 1-го отдела Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии.

В РФ пропагандиста наградили медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени и медалью Суворова.

По данным Генштаба ЗСУ, в Украине с начала полномасштабного вторжения уничтожено 32 750 российских оккупантов. 250 из них были убиты в последние сутки.

Как сообщал Главред, на войне в Украине был ликвидирован 20-летний российский оккупант Егор Рябов, который оправдывал жестокие преступления путинских солдат в Буче и других населенных пунктах Киевской области, которые находились во временной оккупации.

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