ВСУ ликвидировали 52 десантника из 31-й ОГШБр РФ: уничтожен и командир батальона

ВСУ ликвидировали 52 десантников из 31-й ОГШБр РФ / скриншот

В России похоронили погибшего в Украине военного 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Жаната Рысмуханбетова. Он стал по меньшей мере 52-м ликвидированным оккупантом из этого подразделения.

По информации InformNapalm, похороны очередного десантника осветили в российских соцсетях. Там открыто заявили, что он принимал участие в боях на Киевщине, в частности, так называемой Гостомельской операции.

"Он в составе бригады участвовал и удерживал стратегический аэродром "Антонов". Штурмовал позиции врага на Ирпенском направлении. Вместе с товарищами удерживал позиции до подхода основных сил", – говорятся в посте.

По данным "Медиазоны", на 1 июня 2022 года, 31-я бригада ВДВ потеряла погибшими не менее 52 человек, в том числе командира батальона, подполковника Дениса Ягидарова. При указании места дислокации этих десантников упоминаются не только Гостомель под Киевом, но и Волноваха в Донецкой области.

В InformNapalm отмечают, что десантники 31-й ОДШБр (в/ч 73612, г. Ульяновск) принимали активное участие в захвате Крыма и войне на Донбассе с 2014 года.

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Напомним, ранее под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха".

На Донбассе он воевал против ВСУ в роте спецназа НВФ "Ольхон". В 2017 году он вернулся в Бурятию. В 2022 году Анданов принял участие в так называемой "спецоперации" РФ. Есть информация, что, предположительно, Ваху ликвидировал снайпер ВСУ.

До того украинские бойцы ликвидировали Бaтo Бacaнoва, который был чемпионом РФ по танковому биатлону. 25-летний российский захватчик сгорел в собственном танке.

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