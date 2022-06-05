Под Харьковом ликвидировали самого знаменитого бурята-вагнеровеца Ваху

Под Харьковом ликвидирован самый знаменитый бурят-вагнеровец Ваха / Фото: Обозреватель

​Под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха".

О его смерти сообщили бурятские Telegram-каналы 5 июня и подтвердило всероссийская организация "Боевое братство".

На Донбассе он воевал против ВСУ в роте спецназа НВФ "Ольхон". В 2017 году он вернулся в Бурятию. В 2022 году Анданов принял участие в так называемой "спецоперации" РФ.

В организации отметили, что предположительно Ваху ликвидировал снайпер ВСУ.

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Ранее сообщалось, что в российской Бypятии закопали останки военнослужащего Бaтo Бacaнoва, которого ликвидировали в Украине ВСУ во время вторжения РФ.

Российский оккупант был чемпионом РФ по танковому биатлону.

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