ВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлону

В 2021 году Бато Басанов входил в состав экипажа танка, который стал чемпионом России по танковому биатлону.
B российской Бypятии закопали останки военнослужащего Бaтo Бacaнoва, которого ликвидировали в Украине ВСУ во время вторжения РФ.
Российский оккупант был чемпионом РФ по танковому биатлону, пишут росСМИ.
Подчеркивается, что в 2021 году Басанов входил в состав экипажа танка, который стал чемпионом России по танковому биатлону.
Кроме того, уничтоженный "боевой бурят" был еще и чемпионом мира-2021, стреляя без промаха на скорости 80 км/час. Он был oпepaтopoм-нaвoдчикoм первой танковой poты в звaнии гвapдии eфpeйтopa.
Отметим, что титулованного танкиста российских оккупационных сил уничтожили 14 марта. 25-летний российский захватчик сгорел в собственном танке.
Добавим, что родные получили вместо Басанова черный мешок и "орден за мужество" посмертно.
Что такое танковый биатлон
Состязания между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного вооружения, среди разных вооружённых сил государств и стран мира. Проводится на полигоне в Московской области.
Испытания включают в себя 12 этапов, среди которых стрельбы в наступлении и обороне, а также выполнение ряда упражнений, в том числе вождение боевых машин, распознавание различных целей, стрельба из штатного оружия, вызов огневой поддержки, эвакуация повреждённого танка, действия при применении противником оружия массового поражения.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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