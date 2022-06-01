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"Груз 200" для Челябинской области: ликвидирован оккупант, который оправдывал Бучанскую резню

1 июня 2022, 09:48

Егору Рябову было 20 лет. Он подписал контракт 8 ноября 2021 года и поехал убивать украинцев. Наши защитники ликвидировали оккупанта 19 мая.

Егор Рябов
20-летний оккупант Егор Рябов ликвидирован в Украине / Фото росСМИ

На войне в Украине был ликвидирован 20-летний российский оккупант Егор Рябов, который оправдывал жестокие преступления путинских солдат в Буче и других населенных пунктах Киевской области, которые находились во временной оккупации.

Смерть оккупанта подтвердила его мать Лариса Владимировна российскому изданию 74.RU, а также представители местного военкомата и совета депутатов.

В своих соцсетях Рябов писал: "Мы, конечно, не виноваты в Буче, но они это заслужили".

Егор Рябов
Егор Рябов оправдывал военные преступления России / Фото Perepichka News

Егор Рябов проживал в городе Аша Челябинской области. Парень окончил Ашинский техникум по специальности "электрик". Он подписал контракт 8 ноября 2021 года.

"Изначально был в Чебаркуле, до 20-х чисел апреля. Он был рядовой электрик-водитель взвода управления... После контракта планировал поступать в институт, продолжить профильное образование", – рассказала Лариса Рябова.

Российский оккупант был ликвидирован 19 мая.

Потери РФ по состоянию на 1 июня по данным Генштаба ВСУ:

Потери РФ в Украине - статистика на утро 1 июня 2022 / facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщал Главред, украинские военные ликвидировали российского подполковника, который командовал десантно-штурмовым батальоном оккупантов. Речь идет о подполковнике Александре Достигаеве.

Кроме того, защитники Украины ликвидировали еще одного представителя российской военной верхушки – командира роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитана Александра Вигуляра.

Бучанская резня

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

После бегства оккупантов в Буче обнаружили сотни трупов мирных жителей. Часть тел лежала прямо на дорогах и обочинах, часть - в подвалах, кого-то успели похоронить в братских могилах и просто во дворах домов.

На многих телах убитых были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Значительную часть людей убили, потому что они могли быть свидетелями других преступлений. Также выявлены многочисленные случаи изнасилований и убийств детей.

Президент России Владимир Путин заявил, что массовые убийства российскими оккупантами украинцев в Буче - это "фейк". Мол, он получил по этому поводу какие-то "документы" от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Позже Путин подписал указ о присвоении 64-й отдельной мотострелковой бригаде звания "гвардейская". Известно, что военные именно этой части устроили геноцид украинцев в Буче.

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