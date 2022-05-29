ВСУ ликвидировали российского полковника, который вел информвойну против Украины в Минобороны РФ/ УНИАН, Радио Свобода

В Украине ликвидировали российского полковника, работника пресс-службы Минобороны РФ Владимира Иванова.

Об этом сообщает по результатам собственного расследования российское издание "Медиазона". Отмечается, что оккупант погиб во время войны в Украине еще 25 марта, но об этом стало известно значительно позже. При этом в российском Минобороны его гибель официально не подтверждали.

В издании отмечают, что первым о гибели полковника Иванова сообщил сотрудник Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Евгений Поддубный – он вышел с его портретом на акцию "Бессмертный полк" 9 мая. При этом он не приводил никакой информации о том, где и когда погиб Иванов.

Уже во время журналистского расследования удалось установить, что, согласно реестру наследственных дел, Владимиру Иванову был 41 год и он погиб 25 марта. В наследственном деле, утвержденном нотариусом, был указан адрес проживания погибшего, который совпадает с адресом главного здания Министерства обороны РФ, где также есть военная часть 66524.

Иванов также "засветился" в базе украинского проекта "Миротворец", который собирает и сообщает данные о российских военных, наемниках и боевиках "Л/ДНР". В "Миротворце" отметили, что этот российский полковник работал в пресс-службе Минобороны РФ и непосредственно помогал вести информационную войну против Украины.

"Русский военный преступник. Пропагандист. Соучастник информационно-пропагандистских компаний и манипуляций МО РФ по оправдания российской агрессии против Украины, массовых убийств мирных жителей в Сирии. Сотрудник Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Непосредственно причастен к ведению МО РФ информационной войны против Украины", – писал "Миротворец".

Ранее сообщалось, что в Украине был ликвидирован российский чемпион по пейнтболу из г. Кандалакша, Мурманской области. О смерти игрока команды "Точка" Юрия Непялина сообщили в местном паблике, где назвали его кончину "неожиданной".

Напомним, ранее украинские воины ликвидировали российского подполковника Александра Достигаева, командовавший десантно-штурмовым батальоном оккупантов. Александр Достигаев даже участвовал в специальном военном фестивале "Армия России-2021".

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