Будут контролировать руины: захват Северодонецка истощит армию РФ и не даст им выгоды – ISW

Захват Северодонецка истощит армию РФ и не даст им выгоды – ISW/ Reuters

Захват города Северодонецк на Луганщине не даст для РФ никакого существенного преимущества. Россия пытается получить контроль над всей областью в ее админграницах, поэтому бросает все силы на штурм города. И даже если ей удастся это сделать, на захват Северодонецка армия РФ отдаст слишком много сил, и ВСУ смогут пойти в контрнаступление.

Взятие под контроль этого города может принести российским оккупантам тактический успех, они объявят, что взяли область в ее админграницах, однако существенно на ход войны не повлияет. Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

Аналитики обращают внимание на то, что Путин заставил свои войска платить слишком большую цену, штурмуя Северодонецк. Эта цена, которая будет заплачена за возможное взятие города, не соотносится реальной оперативной или стратегической выгодой.

Когда битва за город закончится, независимо от того, кто им будет владеть, российское наступление достигнет кульминации, отмечают аналитики. Это даст шанс Вооруженным силам Украины пойти в контрнаступление.

Российские войска сейчас практически полностью разрушают город, поэтому, если им всё таки удастся его захватить, то они будут контролировать руины.

Также аналитики отмечают, что захват Северодонецка может открыть для РФ логистическую линию снабжения для поддержки операций на Западе. Но при этом русские захватчики уже потеряли более выгодные пути под Изюмом – частично как раз из-за того, что сконцентрировались на штурме Северодонецка.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ смогли отбить семь атак российских войск в районе Донецкой и Луганской областей. Продолжаются боевые действия на нескольких локациях.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные в уличных боях за Мариуполь Донецкой области ликвидировали примерно 6 000 российских оккупантов.

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