В уличных боях за Мариуполь убито примерно 6 000 оккупантов - Арестович

Алексей Арестович / УНИАН, соцсети

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные в уличных боях за Мариуполь Донецкой области ликвидировали примерно 6 000 российских оккупантов.

"Они пытаются окружить. Ну вот даже если окружили, что дальше? Надо идти в уличные бои? Мариуполь не научил, что уличные бои - это 6 000 убитых примерно, плюс-минус. И это же были отборнейшие кадры - спецназ, танковые полки, морская пехота и так далее", - отметил Арестович в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, ближайшие три дня покажут перспективы российского окружения в Лисичанске и Северодонецке.

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Бои за Мариуполь

В начале мая стало известно, что в городе Мариуполе, который находится в блокаде со стороны войск России, снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь. Там находятся украинские военные и прячутся от бомбардировок местные жители.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что оккупанты РФ обстреливают позиции защитников Украины из артиллерии, с самолетов, танков и кораблей.

Глава украинской делегации на переговорах с российскими властями Давид Арахамия 4 мая подтвердил информацию о том, что оккупантам удалось прорваться на территорию предприятия Азовсталь.

Советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что бывший работник завода Азовсталь показал оккупантам РФ тайные подземные ходы под территорией предприятия. После этого захватчики стали штурмовать эти туннели.

7 мая вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что с Азовстали в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев будет работать над эвакуацией из Азовстали всех украинских защитников. Ежедневно проводится дипломатическая работа для того, чтобы найти нужный вариант возвращения людей.

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