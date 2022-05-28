ВСУ отбили семь вражеских атак на Донбассе: продолжаются бои

Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях за сутки.
Бойцы ВСУ смогли отбить семь атак российских войск в районе Донецкой и Луганской областей. Продолжаются боевые действия на нескольких локациях, сообщает группировка Объединенных сил.
"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 атак врага. На 3 локациях продолжаются бои", - сказано в сообщении.
Отмечается, что воины ВСУ уничтожили:
- 1 танк;
- 6 вражеских автомобилей.
- 1 беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.
При этом оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях за сутки.
Украина готова ударить по Крымскому мосту
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в апреле заявлял, что Украина готова ударить нанести удар по Крымскому мосту. Данная эстакада используется врагом для переброски подкрепления своим военным подразделениям.
"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ разразился заявлением, согласно которому слова Данилова о готовности Киева ударить по Крымскому мосту якобы являются "анонсом теракта". Москва, мол, намерена провести "правовую проверку" с целью "последующего наказания".
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