ВСУ отбили семь вражеских атак на Донбассе: продолжаются бои

ВСУ отбили семь вражеских атак на Донбассе / Reuters

Бойцы ВСУ смогли отбить семь атак российских войск в районе Донецкой и Луганской областей. Продолжаются боевые действия на нескольких локациях, сообщает группировка Объединенных сил.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 атак врага. На 3 локациях продолжаются бои", - сказано в сообщении.

Отмечается, что воины ВСУ уничтожили:

1 танк;

6 вражеских автомобилей.

1 беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

При этом оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях за сутки.

Украина готова ударить по Крымскому мосту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в апреле заявлял, что Украина готова ударить нанести удар по Крымскому мосту. Данная эстакада используется врагом для переброски подкрепления своим военным подразделениям.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ разразился заявлением, согласно которому слова Данилова о готовности Киева ударить по Крымскому мосту якобы являются "анонсом теракта". Москва, мол, намерена провести "правовую проверку" с целью "последующего наказания".

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