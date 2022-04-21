Армия Украины ударит по Крымскому мосту, как только появится возможность – Данилов

Российские оккупанты перебрасывают обеспечение по незаконно построенной в захваченном Крыму эстакаде.
Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму, который используется вражеской стороной для подвоза подкрепления своим оккупационным подразделениям. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
В эфире радио НВ в ответ на вопрос о том, может ли Украина нанести удар по Крымскому мосту, поскольку оккупанты по эстакаде перебрасывают подкрепление для своих войск, сказал, что такой сценарий возможен.
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"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - подчеркнул Алексей Данилов.
Справка
Крымский мост – это мост, который проходит через Керченский пролив и соединяет Россию с захваченным Крымом. По данному пути Кремль перебрасывает свои вооруженные подразделения и технику на территорию полуострова, а потом на юг Украины.
Украина может нанести удар по Крымскому мосту
Украинский волонтер, блогер и офицер ВСУ Юрий Касьянов рассказал о том, что у Киева есть возможность разрушить Крымский мост и даже нанести удар по Кремлю. По его словам, такие действия не предпринимаются, чтобы пропаганда не использовала их в своих целях. Важно, чтобы все понимали, что Россия первая осуществила военное нападение на Украину.
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил о том, что теоретически Украина может уничтожить Крымский мост. Для этого нужно подобрать только подходящий момент. По мнению военного, время для ударов по эстакаде и военному арсеналу РФ в оккупированном Приднестровье еще не пришло. Однако всему свое время.
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