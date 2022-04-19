Может ли Украина уничтожить Крымский мост, как утопила крейсер Москва: генерал оценил перспективы

По Крымскому мосту можно нанести удар, когда по нему будет ехать военная техника / Коллаж Igor Smelyansky, twitter.com/Krymsky_bridge

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, может ли Украина уничтожить Крымский мост, как уничтожила ракетный крейсер Москва.

По его словам, по крайней мере, теоретически это возможно. Нужно просто выбирать момент.

"Весь мост, возможно, и нет (не можем уничтожить, - ред.), но нанести удар, когда по мосту идут войска, можем. По крайней мере, теоретически. Здесь нужно просто выбирать момент", - сказал Романенко в интервью изданию Obozrеvatel.

По его словам, когда строили Крымский мост, в России заявляли, что у Украины нет никаких ракетных комплексов.

"Что все это "бумажки". И вот теперь эти "бумажки" утопили российский флагман", - отметил Романенко.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что удар по мосту – это очередная эскалация.

"Это вопрос не просто военный, а военно-политический. И если уж разрушать мост, то только тогда, когда по нему будет идти колонна военной техники. Еще не время бить по мосту, еще не время бить по арсеналу РФ в Приднестровье. Пока россияне видят страшные сны об этом. Но их время впереди", - резюмировал Романенко.

Напомним, ранее волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов заявил, что у Украины есть возможность разрушить Крымский мост и даже нанести удары по Кремлю. Но украинские военные не делают этого по одной причине: сейчас никто не может сказать, что Украина напала на Россию. Наоборот, для всех РФ - это агрессор.

Почему погиб крейсер Москва

13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль Москва затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

Сначала в Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло, или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру Москва удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Как пишет Daily Mail, ВСУ смогли уничтожить крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

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