Военный крейсер Москва был поражен ударом ракеты ВСУ Нептун – в армии Украины сделали заявление

ВСУ ударили по крейсеру Москва, в условиях шторма и мощного взрыва боеприпаса корабль начал тонуть / Фото Википедия

Вооруженные силы Украины сделали заявление, согласно которому в Черном море противокорабельной ракетой Нептун был нанесен удар по российскому военному кораблю. В результате этого крейсер Москва получил серьезные повреждения. Возник пожар. Корабль отправился на дно. Другие корабли РФ пытались помочь крейсеру, однако им не удалось этого сделать по причине непогоды. Погодные условия были неблагоприятными и для высадки десанта. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг ВСУ.

На странице командования в Facebook сообщается, что 13 апреля, вечером, появилась информация о пожаре на российском крейсере Москва. Официальных причин возгорания не называли. Теперь военные заявили, что российский военный корабль был отправлен на дно в результате удара украинской ракетой Нептун. Крейсер после ракетного удара получил серьезные повреждения, из-за которых случился пожар.

Читайте такжеОбстрел крейсера Москва: в России стало меньше на 16 крылатых ракет КалибрИзвестно, что военный корабль Москва входит в состав 30 дивизии надворных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Корабль оснащен ракетами Вулкан, Форт, артиллерией, зенитным, противолодочным и минно-торпедным вооружением. При этом он может разместить на своем борту один вертолет.

Также указывается, что другие корабли пытались помочь крейсеру, но им не удалось этого сделать из-за непогоды.

"Шторм и мощный взрыв боезапаса перевернули крейсер и он начал тонуть", - сказали в ВСУ.

Кроме того, погодные условия не позволяли высадить десант.

Подчеркивается, что по-прежнему присутствует угроза ударов России по Украине и с моря, и с оккупированного Крыма.

ВСУ уничтожили российский крейсер Москва

Вечером, 13 апреля, появилась информация о том, что на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота случился пожар. Причина –попадание в корабль ракет украинского ПТРК Нептун.

Крейсеру были нанесены существенные повреждения. Корабль утратил ход и находился в 25 милях от острова Змеиный.

Советник главы ОП Алексей Арестович сделал заявление о том, что крейсер Москва затонул. По его словам, это крупнейшее поражение российского военно-морского флота со времен Второй мировой войны.

В Министерстве обороны РФ подтвердили, что крейсер Москва получил серьезные повреждения. Как сказали в военном ведомстве, на корабле в результате пожара сдетонировал боезапас – крейсер "завалился на борт".

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