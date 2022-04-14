УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В России признали пожар на крейсере Москва, но промолчали об украинских ракетах

14 апреля 2022, 06:18

На корабле сдетонировал боезапас в результате пожара. Корабль, который является флагманом ЧФ России, получил серьезные повреждения, сообщили в Минобороны РФ.

Ракетный крейсер Москва
По ракетному крейсеру Москва ударили две противокорабельные ракеты Нептун / Фото Википедия

В Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер Москва, который является флагманом Черноморского флота РФ, получил серьезные повреждения.

По данным ведомства, на корабле сдетонировал боезапас в результате пожара, пишет ТАСС.

"Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются", — говорится в сообщении.

Причины самого пожара, приведшего к детонации боеприпасов, оккупанты не называют. О попадании в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун захватчики также не говорят.

Как сообщал Главред, 13 апреля, на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

Крейсеру нанесены очень серьёзные повреждения. Крейсер утратил ход и находится в 25 милях от острова Змеиный. При этом на палубе наблюдается пламя. К нему на помощь выдвинулись 5 кораблей технической помощи.

ПКР Нептун

Украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета. Предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей, передает Википедия.

Разработана Киевским конструкторским бюро Луч на основе советской ракеты Х-35, в разработке и производстве которой принимали участие предприятия Украины. Нептун отличается от Х-35 большим размером и большей дальностью, а также новой системой управления.

Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.

Ракета Нептун была принята Украиной на вооружение в августе 2020 года.

Советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что горит тот самый русский корабль, который был послан украинскими защитниками на острове Змеиный.

Напомним, украинский остров Змеиный в Черном море враг захватил в первый день войны - 24 февраля. 13 украинских пограничников не сдались врагу.

"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - дважды повторил противник украинцам по рации.

Дословно ответ украинских воинов звучал так: "Русский военный, корабль иди нах..й!".

Эта фраза стала фактически лозунгом героического сопротивления украинцев российским захватчикам.

Отметим, сотрудник Госпогранслужбы Роман Грибов ‒ тот самый, который на острове Змеиный в первый день российского вторжения 24 февраля сказал в адрес российских агрессоров легендарную фразу "Русский военный корабль, иди …..", благополучно вернулся на малую Родину - в Черкасскую область. Пограничника наградили знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной".

Другие новости:

viber
ракета Минобороны РФ военный корабль новости Украины Нептун
Реклама
Популярное
Украину атакует снег и ливень: когда потеплеет и придет настоящая веснаУкраину атакует снег и ливень: когда потеплеет и придет настоящая весна 3 привлекательные женские стрижки на короткие волосы, которые покорят вас своей практичностью3 привлекательные женские стрижки на короткие волосы, которые покорят вас своей практичностью Военные аналитики США раскрыли неожиданное направление нового удара РФВоенные аналитики США раскрыли неожиданное направление нового удара РФ "Раздевайся или тебя застрелю": украинка рассказала, как оккупанты ее зверски изнасиловали"Раздевайся или тебя застрелю": украинка рассказала, как оккупанты ее зверски изнасиловали Военный эксперт рассказал, что могли предложить Лукашенко, чтобы он "не слушался Путина"Военный эксперт рассказал, что могли предложить Лукашенко, чтобы он "не слушался Путина"
Поддержите Главред

Последние новости

06:28

Как Китай может заставить Россию работать за еду

06:18

В России признали пожар на крейсере Москва, но промолчали об украинских ракетахВидео

05:44

Россия больше не может производить свои хваленые "гиперзвуковые" ракеты Кинжал

05:20

Новая Чмоня: в Сети высмеяли жену Медведчука, обратившуюся к ЭрдогануФотоВидео

04:20

Врачи назвали натуральные антибиотики, которые безопасно давать детям

Реклама
03:40

Поражение России на Донбассе и свержение Путина до 9 мая: политолог назвал сценарий войны в КремлеВидео

03:10

Синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеетВидео

02:43

Вражескими снарядами разрушен дом "Сватов" под КиевомВидео

02:10

Грозев рассказал, почему Путин сидит в бункере и какую злую шутку с ним сыграют слухи о его болезниВидео

01:32

РФ бросит в бой больше авиации, ракет и артиллерии: второй этап войны будет жестче – ТукаВидео

00:55

Терроризм и бандитизм: президент Польши высказался о действиях России

00:51

Приметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:24

Путин приказал "все с землей сровнять", если оккупанты до 10 мая не захватят ряд городов - ГУРВидео

00:11

Законные цели ВСУ: США будут сливать разведданные для ударов в Крыму и на Донбассе – WSJВидео

00:04

В Госдуме России резко отреагировали на задержание МедведчукаВидео

13 апреля, среда
23:57

Backstreet Boys будут делиться доходами от концертов с украинцами

23:54

Зеленский ответил, почему не произошел визит Штайнмайера в УкраинуВидео

23:46

Дворец украинского олигарха под Киевом "отжали" под штаб военных медиковФотоВидео

23:27

"Сегодня был полезный день для нашей защиты": Зеленский обратился к украинцамВидео

23:18

Ряд стран НАТО скоро объявят об отправке танков Украине - Пентагон

Реклама
22:54

Резников сообщил о планах противника на Донбассе

22:41

Конец эпохи? У Константина Меладзе прокомментировали распад ВИА ГрыВидео

22:37

Приметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:33

"Крейсер горит": флагман ЧФ России Москва получил две ракеты и утратил ходВидео

22:09

Война и секс: психологи объяснили, как меняется сексуальная жизнь и либидо

22:01

Груз 200 для Подмосковья: ВСУ уничтожили командира полка Таманской дивизии РФ

21:50

Оккупанты нанесли мощный удар по Миргороду, поврежден аэродромВидео

21:49

Клещи: что нужно знать и кому категорически важно быть осторожным

21:34

Байден пообещал Зеленскому пушки, вертолеты и БТР для защиты от РФВидео

21:24

Ермак жестко ответил РФ на угрозы ракетного удара по КиевуВидео

21:14

Елена Зеленская рассказала, когда последний раз лично видела президента и что ему сказала

21:08

"Ты представляешь нацию": Ольга Фреймут написала щемящее обращение к украинским женщинам в эмиграции

20:45

В том числе Киев: Москва из-за "ударов по РФ" угрожает атаковать объекты в Украине

20:40

Вышли из окружения рашистов: морпехи раскрыли детали соединения с Азовом в МариуполеВидео

20:16

Почему Зеленский предложил Путину обменять Медведчукамнение

20:10

Резня в Мелитополе: партизаны зачищают Запорожскую область от рашистовВидео

20:09

На Харьковщине орки повредили сеть сотовой связи, оказывают давление на жителей - Генштаб

19:58

Охранник Медведчука рассказал, как планировался его побег: СБУ опубликовала видеоВидео

19:33

Медведчука в "ПМР" встречали агенты ФСБ: новые детали задержания кума ПутинаВидео

19:25

Несмотря на опасность в Киев уже вернулось две трети жителей - Кличко

Реклама
19:15

Комбат Азова предложил прорыв на Мариуполь и объяснил, что нужно для защиты городаВидео

19:07

Зеленский отвесил леща Штайнмайеру, но это не испортит отношений Украины и Германиимнение

19:06

В колонне всегда ехал первым: священник спас из-под обстрелов более 1500 человек в Киевской области

19:05

"Это на плечах всех. Мы об этом думаем": Горбунов хочет усыновить осиротевшего на войне ребенкаВидео

18:59

В Украине обнародовали фото и имена российских оккупантов, которые совершили зверства в УкраинеВидео

18:52

"Их лица должны знать все!": Горбунов показал оккупантов, которые творили зверства на Киевщине

18:41

Идет период тяжелых боев: известный астролог назвал месяц окончания войны - гороскоп для УкраиныВидео

18:40

"Битва будет тяжелой": Ермак призвал жителей эвакуироваться с ДонбассаВидео

18:24

Новая Изоляция: на Херсонщине рашисты жестоко пытают украинцев в тюрьмеВидео

18:11

Армия Украины ведет наступление в Херсонской области – АрестовичВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять