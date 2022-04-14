В России признали пожар на крейсере Москва, но промолчали об украинских ракетах

По ракетному крейсеру Москва ударили две противокорабельные ракеты Нептун / Фото Википедия

В Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер Москва, который является флагманом Черноморского флота РФ, получил серьезные повреждения.

По данным ведомства, на корабле сдетонировал боезапас в результате пожара, пишет ТАСС.

"Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются", — говорится в сообщении.

Причины самого пожара, приведшего к детонации боеприпасов, оккупанты не называют. О попадании в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун захватчики также не говорят.

Как сообщал Главред, 13 апреля, на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

Крейсеру нанесены очень серьёзные повреждения. Крейсер утратил ход и находится в 25 милях от острова Змеиный. При этом на палубе наблюдается пламя. К нему на помощь выдвинулись 5 кораблей технической помощи.

ПКР Нептун Украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета. Предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей, передает Википедия. Разработана Киевским конструкторским бюро Луч на основе советской ракеты Х-35, в разработке и производстве которой принимали участие предприятия Украины. Нептун отличается от Х-35 большим размером и большей дальностью, а также новой системой управления. Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок. Ракета Нептун была принята Украиной на вооружение в августе 2020 года.

Советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что горит тот самый русский корабль, который был послан украинскими защитниками на острове Змеиный.

Напомним, украинский остров Змеиный в Черном море враг захватил в первый день войны - 24 февраля. 13 украинских пограничников не сдались врагу.

"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - дважды повторил противник украинцам по рации.

Дословно ответ украинских воинов звучал так: "Русский военный, корабль иди нах..й!".

Эта фраза стала фактически лозунгом героического сопротивления украинцев российским захватчикам.

Отметим, сотрудник Госпогранслужбы Роман Грибов ‒ тот самый, который на острове Змеиный в первый день российского вторжения 24 февраля сказал в адрес российских агрессоров легендарную фразу "Русский военный корабль, иди …..", благополучно вернулся на малую Родину - в Черкасскую область. Пограничника наградили знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной".

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