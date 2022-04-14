Москва догорает: подбитый ВСУ крейсер РФ переправляют в Севастополь

Крейсер Москва сохранил плавучесть и находится в Черном море.
На флагмане Черноморского флота России ракетном крейсере Москва, который был подбит ударом ВСУ, продолжается пожар.
Об этом в своем Telegram рассказал глава Одесской военной администрации Максим Марченко.
По его информации, корабль РФ сохранил плавучесть и находится в Черном море.
"Ракетный крейсер Москва, который вчера был подбит нашими ракетами, догорает в Черном море Спасибо военно-морским силам за безупречную работу Ждем новых точных попаданий по российским кораблям", - добавил Марченко.
В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на власти США пишет, что пожар на ракетном крейсере Москва продолжается.
При этом судно все еще находится на плаву и направляется в Севастополь, считает собеседник агентства.
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