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Под палубой был мощный взрыв: в Сети появились возможные фото крейсера Москва после атаки ракет

18 апреля 2022, 06:40

Ракетный крейсер Москва горел внутри, прежде чем затонуть. Из большинства иллюминаторов виден сильный дым и пламя. Судно имело большой крен на левый борт.

Крейсер Москва
Крейсер Москва был атакован украинскими ракетами Нептун и затонул / twitter.com/Osinttechnica

В Сети появились возможные фото ракетного крейсера Москва после того, как он был подбит украинскими ракетами Нептун и загорелся.

Предположительно снимки сделаны с турецкого судна, которое спасло часть экипажа флагмана Черноморского флота РФ. Фото опубликовано в Twitter OSINTtechnical.

"Похоже, что крейсер Москва горел внутри, прежде чем затонуть, из большинства видимых иллюминаторов виден сильный дым и пламя", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках видно, что крейсер до прибытия турецкого судна, спасшего часть экипажа, имел большой крен на левый борт.

"Первые впечатления от этой шокирующей фотографии. Спасательные средства (спасательные плоты) на борту отсутствуют, что означает, что они были сброшены в воду во время спасательной операции", - говорится в сообщении.

Крейсер Москва
Крейсер Москва имел большой крен на левый борт / twitter.com/Osinttechnica

Также отмечается, что на фото видны признаки довольно мощного взрыва под палубой.

Крейсер Москва
Крейсер Москва затонул 14 апреля / twitter.com/Osinttechnica

Почему погиб крейсер Москва

13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль Москва затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

Сначала в Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло, или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру Москва удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Как пишет Daily Mail, ВСУ смогли уничтожить крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

Какой экипаж крейсера Москва

Экипаж российского ракетного крейсера Москва, согласно данным Википедии, составлял 510 человек.

Министерство обороны России заявило, что экипаж уничтоженного Украиной крейсера Москва был якобы полностью эвакуирован.

Журналист Роман Цимбалюк рассказал, что 14 моряков экипажа российского военного корабля Москва доставили в оккупированный Севастополь. Судьба остального экипажа, среди которых еще 496 человек, неизвестна.

В свою очередь, спикер Морской охраны Госпогранслужбы заявил, что эвакуировать экипаж своего флангового корабля Москва россияне не смогли. По его словам, шторм на море не позволил ни погасить пожар на борту, ни провести эвакуацию.

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что в Черном море после потопления ракетного крейсера Москва, который был подбит вечером 13 апреля, погиб капитан флагмана Черноморского флота РФ Антон Куприн. Минобороны РФ подтвердило его смерть.

Журналисты Схем установили личность одного погибшего мичмана. По их данным, на ракетном крейсере погиб Иван Вахрушев, который служил в пятой боевой части, что отвечала за эксплуатационную безопасность корабля.

Сколько стоил крейсер Москва

Стоимость крейсера Москва с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

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