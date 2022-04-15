Экипаж затонувшего крейсера "Москва" эвакуировать не удалось - пограничники

Оккупанты не смогли эвакуировать экипаж судна / George Chernilevsky / Wikipedia

Орки не смогли эвакуировать экипаж своего флангового корабля "Москва" - в этом ему помешала сама природа – шторм на море не позволил ни погасить пожар на борту, ни провести эвакуацию.

По словам спикера Морской охраны Госпогранслужбы Натальи Гуменюк на брифинге 15 апреля, попадание украинских ракет в российский крейсер привело к детонации боекомплекта, после чего "началась борьба за живучесть".

"Мы наблюдали, как другие корабли пытались оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины, потому что шторм не позволял спокойно провести борьбу за живучесть и спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж", – сказала Гуменюк.

Гуменюк подтвердила спецоперацию украинских сил по атаке на корабельную группу российского крейсера "Москва". Однако отметила, что все детали пока озвучить не может.

В то же время пресс-секретарь Морской охраны ДПС констатировала, что повреждения российского флагмана настолько серьезны, что он потерял боеспособность.

"Впечатление крейсера "Москва" ударило не только по корабельному составу врага, это ударило по его имперским амбициям. И, конечно, все осознаем, что нам этого не простят", – отметила Гуменюк.

В связи с этим, по ее словам, сейчас российские фашисты наносят ракетные удары по югу Украины, используя при этом запрещенные международными конвенциями кассетные снаряды – именно такими они обстреляли Николаевскую область.

Крейсер "Москва" затонул – что известно

Первая информация о том, что горит крейсер "Москва", появилась поздно вечером 13 апреля. Корабль находился более чем в 40 километрах от острова Змеиный.

После этого в Вооруженных силах Украины сделали заявление о том, что они ударили противокорабельной ракетой Нептун по российскому военному кораблю в Черном море. Вследствие этого крейсер "Москва" получил серьезные повреждения, возник пожар и корабль начал идти на дно. Другие корабли РФ не смогли помочь из-за непогоды.

Сообщалось, что в оккупированный город Севастополь доставили 14 моряков. Судьба остальных 496 членов экипажа оставалась неизвестной. Позже в российском Минобороны заявляли, якобы весь экипаж был эвакуирован.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако позже российское министерство обороны сообщило, что судно затонуло.

Стоимость крейсера "Москва" с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

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