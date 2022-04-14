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$750 млн – коту под хвост: оценена стоимость подбитого ВСУ крейсера Москва

14 апреля 2022, 19:57

Крейсер Москву стал самой дорогой потерей для России в войне, развязанной против Украины.

Ракетный крейсер Москва
Ракетный крейсер Москва / Фото Википедия

Поврежденный ударом ВСУ российский ракетный крейсер Москва стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной.

Как пишет Forbes, приблизительную стоимость Москвы можно узнать, сравнив корабль с крейсером того же класса Украина, который в 1995 году стоил 720 млн долларов.

Отмечается, что флагман ЧФ РФ в 2020 году ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но в ссылке на новость о ремонте от государственной Крымской газеты указана сумма 30 млрд рублей, или 363 млн долларов по курсу на 14 апреля.

Журналисты обратили внимание на то, что весь экипаж, штатная численность которого составляет 500-760 человек, был эвакуирован, пишут российские медиа, ссылаясь на министерство обороны России. Полная эвакуация будет означать, что корабль нельзя будет оставить на плаву и он будет утоплен.

Добавим, что до того, как ВСУ попали в Москву, самой дорогой потерей для России был большой десантный самолет Ил-76. Его стоимость – 86 млн долларов. В целом украинская армия уничтожила 160 самолетов на 3,8 млрд долларов.

/ forbes.ua

По расчетам Forbes в ходе развязанной против Украины войны Россия потеряла техники более чем на 10,8 млрд долларов. ВСУ превратили ее в металлолом, стоимость которого Forbes оценивает в 45 млн долларов.

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война России и Украины крейсер Москва
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