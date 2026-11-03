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Спатифиллум оживет и пустит здоровые листья: что нужно сделать в ноябре

Инна Ковенько
3 ноября 2026, 17:51
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Если листья спатифилума начали желтеть одно за другим, причину следует искать, прежде всего, в режиме полива.
Спатифиллум оживет и пустит здоровые листья: что нужно сделать в ноябре
Как правильно поливать спатифиллум / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Почему желтеют листья спатифилума
  • Как спасти растение, если его корни начали гнить
  • Как поливать спатифилум в ноябре

Спатифиллум может начать желтеть, буреть и терять листья из-за одной распространенной ошибки в уходе. Чаще всего проблема возникает из-за чрезмерного полива, особенно осенью, когда растению требуется меньше влаги.

Главред расскажет, как распознать первые признаки повреждения корней и помочь спатифиллуму восстановиться.

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Почему у спатифилума желтеют листья

По словам специалистов Grow Tropicals, самая распространенная причина пожелтения листьев - чрезмерный полив, пишет Express. Спатифиллум родом из тропиков, однако это не означает, что его нужно часто поливать. Если почва постоянно остается влажной, корни начинают испытывать недостаток кислорода и постепенно загнивают. Из-за этого растение теряет способность нормально поглощать воду, а его листья желтеют, буреют и вянут.

Характерный признак чрезмерного полива - одновременное пожелтение нескольких нижних листьев. В то же время один желтый листок не всегда свидетельствует о проблеме. Если он меняет цвет постепенно, а остальная часть растения выглядит здоровой, вероятно, происходит естественное старение.

Что делать со спатифилумом в ноябре

Если спатифилум начал желтеть, временно прекратите полив и дождитесь, пока почва подсохнет.

Если от почвы исходит кислый запах, основание растения стало мягким, а листья вянут даже во влажной почве, спатифилум нужно вынуть из горшка и осмотреть корни. Потемневшие и мягкие участки свидетельствуют о возможном загнивании. Поврежденные корни следует удалить, а растение пересадить в свежий рыхлый субстрат с дренажными отверстиями.

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Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Также нужно обрезать полностью пожелтевшие листья, поскольку они уже не восстановят зеленый цвет. Для этого используйте чистые острые ножницы: проследите за черенком до основания растения и срежьте его как можно ниже, не повреждая крону. Отрывать листья руками не стоит, чтобы не травмировать здоровые ткани.

Как правильно поливать спатифилум осенью

Поливать спатифилум нужно тогда, когда высохнет верхняя половина почвосмеси в горшке. Воду следует наливать равномерно, чтобы она прошла через весь субстрат и вытекла через дренажные отверстия. Остатки воды из поддона необходимо сливать, иначе корни будут постоянно находиться во влажной среде.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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