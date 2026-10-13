Спатифиллум снова покроется белыми цветами: что нужно сделать в октябре

Даже неприхотливый спатифиллум может надолго остаться без цветов, если осенью ему не хватать света.

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Как стимулировать цветение спатифиллума / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Почему спатифиллум перестает цвести осенью

Куда переставить вазон в октябре, чтобы стимулировать появление новых бутонов

Как восстановить спатифилум после солнечных ожогов

Спатифиллум, или "женское счастье", считается одним из самых неприхотливых комнатных растений. Однако даже он может делать длительные паузы в цветении. Особенно это заметно осенью, когда световой день становится короче, а солнечного света не хватает. Именно дефицит света в октябре часто становится главной причиной того, что растение перестает формировать новые бутоны, пишет Главред со ссылкой на Express.

Что делать, чтобы спатифилум лучше цвёл

Чтобы спатифилум и дальше радовал вас белыми цветами, достаточно выполнить простое действие, которое займет всего несколько секунд. Переставьте вазон в место, где он будет получать больше рассеянного солнечного света. Это может быть подоконник или уголок у окна, выходящего на восток или запад. Именно там растение будет иметь оптимальный баланс тепла и освещения, необходимый для активного роста и цветения.

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Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Важно помнить, что прямые солнечные лучи для спатифилума опасны. Они могут вызвать ожоги на листьях, оставить коричневые пятна и вызвать стресс у растения. Поэтому лучше всего обеспечить ему яркий, но мягкий рассеянный свет. В таких условиях "женское счастье" быстро восстанавливает силы, формирует новые цветы и выглядит свежим и здоровым.

Если же растение уже пострадало от избытка солнца, его можно реанимировать. Переставьте вазон в затененное место, аккуратно срежьте поврежденные листья и обеспечьте регулярный полив. Так спатифилум снова сосредоточится на формировании новой зелени и бутонов.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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