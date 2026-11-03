В Киеве останавливают трамваи и троллейбусы, в городе перебои с водой и светом

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- В Киеве возникли перебои с водоснабжением и электроснабжением
- Движение трамваев и троллейбусов в Киеве приостановлено
Ситуация с электроснабжением в Киеве остается чрезвычайно сложной из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак, что привело к экстренным отключениям света, перебоям с водоснабжением и движением общественного электротранспорта, сообщил городской глава Виталий Кличко.
Он отметил, что в последние дни в результате российских атак были повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Кроме того, повреждения получили объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране. "Враг продолжает разрушать единую энергосистему Украины. Повреждены и генерация, и передача электроэнергии по всей стране", – написал мэр Киева.
В связи с повреждениями "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Также из-за аварийной ситуации возникли перебои с водоснабжением. Специалисты "Киевводоканала" работают над выравниванием давления в системе и восстановлением подачи воды.
"В городе, в районах, где ситуация с отсутствием электроэнергии наиболее острая, разворачиваются пункты обогрева, где жители смогут зарядить телефоны, другие устройства, выпить горячего чая", – написал Кличко.
В Киеве останавливают работу электротранспорта
Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщила, что 3 ноября движение трамваев и троллейбусов приостановлено из-за ситуации в энергосистеме, часть маршрутов будут дублировать автобусы.
"С вечера 3 ноября в Киеве временно приостанавливается движение трамваев и троллейбусов: часть маршрутов будут дублировать автобусы. Причина – критическая ситуация в энергосистеме страны в результате вражеских обстрелов", – говорится в сообщении КГГА.
Для обеспечения транспортного сообщения на отдельных направлениях КП "Киевпастранс" организует движение дублирующих автобусов. В сообщении КГГА отмечается, что дублирующие автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта. Их количество будет определяться в зависимости от имеющихся автобусов и водителей, пассажиропотоков и текущей ситуации в городе.
Сообщается, что расписание движения дублирующих автобусов в ближайшее время будет опубликовано на сайте КП.
Метрополитен пока работает в штатном режиме. В то же время его дальнейшая работа будет зависеть от ситуации в энергосистеме. О возможных изменениях пассажиров будут оперативно информировать через официальные ресурсы КП "Киевский метрополитен".
Отмечается, что движение трамваев и троллейбусов возобновят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Какие маршруты в Киеве дублируют автобусы:
Удары РФ по Киеву - новости по теме
Ранее Главред писал, что Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города получила значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.
Как сообщалось, вечером 30 октября страна-агрессор Россия атаковала "шахедами" ТЭЦ в Киеве. В Днепровской области только за эту ночь были нанесены удары по четырём электроподстанциям. Под утро в Шостке российский дрон нанёс удар по ТЭЦ.
Напомним, в ночь с 30 на 31 октября враг вновь нанес удары по объектам энергетики Днепровской области, Киева и Киевской области. Повторные атаки существенно затруднили восстановительные работы, поэтому тысячи украинцев остались без света.
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О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
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