В Киеве останавливают трамваи и троллейбусы, в городе перебои с водой и светом

В результате российских атак были повреждены объекты киевского регионального энергоузла.

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В Киеве останавливают работу электротранспорта / Коллаж: Главред, фото: Facebook/Kyivpastrans

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В Киеве возникли перебои с водоснабжением и электроснабжением

Движение трамваев и троллейбусов в Киеве приостановлено

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается чрезвычайно сложной из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак, что привело к экстренным отключениям света, перебоям с водоснабжением и движением общественного электротранспорта, сообщил городской глава Виталий Кличко.

Он отметил, что в последние дни в результате российских атак были повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Кроме того, повреждения получили объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране. "Враг продолжает разрушать единую энергосистему Украины. Повреждены и генерация, и передача электроэнергии по всей стране", – написал мэр Киева.

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В связи с повреждениями "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Также из-за аварийной ситуации возникли перебои с водоснабжением. Специалисты "Киевводоканала" работают над выравниванием давления в системе и восстановлением подачи воды.

"В городе, в районах, где ситуация с отсутствием электроэнергии наиболее острая, разворачиваются пункты обогрева, где жители смогут зарядить телефоны, другие устройства, выпить горячего чая", – написал Кличко.

В Киеве останавливают работу электротранспорта

Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщила, что 3 ноября движение трамваев и троллейбусов приостановлено из-за ситуации в энергосистеме, часть маршрутов будут дублировать автобусы.

"С вечера 3 ноября в Киеве временно приостанавливается движение трамваев и троллейбусов: часть маршрутов будут дублировать автобусы. Причина – критическая ситуация в энергосистеме страны в результате вражеских обстрелов", – говорится в сообщении КГГА.

Для обеспечения транспортного сообщения на отдельных направлениях КП "Киевпастранс" организует движение дублирующих автобусов. В сообщении КГГА отмечается, что дублирующие автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта. Их количество будет определяться в зависимости от имеющихся автобусов и водителей, пассажиропотоков и текущей ситуации в городе.

Сообщается, что расписание движения дублирующих автобусов в ближайшее время будет опубликовано на сайте КП.

Метрополитен пока работает в штатном режиме. В то же время его дальнейшая работа будет зависеть от ситуации в энергосистеме. О возможных изменениях пассажиров будут оперативно информировать через официальные ресурсы КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что движение трамваев и троллейбусов возобновят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

/ Главред

Какие маршруты в Киеве дублируют автобусы:

/ t.me/KyivCityOfficial

/ t.me/KyivCityOfficial

Удары РФ по Киеву - новости по теме

Ранее Главред писал, что Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города получила значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.

Как сообщалось, вечером 30 октября страна-агрессор Россия атаковала "шахедами" ТЭЦ в Киеве. В Днепровской области только за эту ночь были нанесены удары по четырём электроподстанциям. Под утро в Шостке российский дрон нанёс удар по ТЭЦ.

Напомним, в ночь с 30 на 31 октября враг вновь нанес удары по объектам энергетики Днепровской области, Киева и Киевской области. Повторные атаки существенно затруднили восстановительные работы, поэтому тысячи украинцев остались без света.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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