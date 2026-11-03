Какую листву оставить в саду на зиму, а какую лучше убрать: важные правила

Опавшие листья могут защитить почву и стать основой для естественного компоста. Рассказываем, как правильно использовать их осенью и зимой.

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Опавшие листья в саду / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Какие опавшие листья полезны для сада зимой

Какие листья нужно измельчать или убирать

Как сделать натуральную мульчу из осенних листьев

Не все опавшие листья нужно выносить из сада осенью. Одни станут естественной мульчей и помогут улучшить почву, другие лучше измельчить для компоста, а зараженные болезнями и вредителями придется убрать. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как сообщает румынское издание Antena 3 CNN, в котором собраны рекомендации специалистов по садоводству относительно осеннего ухода за участком.

В органическом садоводстве всё большую популярность приобретает мнение, что осенью не стоит устраивать генеральную уборку всей территории. Опавшие листья - не просто растительные отходы. Они содержат органические вещества, защищают почву от перепадов температуры, помогают сохранять влагу и создают место для зимовки полезных насекомых.

Однако оставлять всю листву без разбора тоже не следует. Одни виды быстро перегнивают и подходят для мульчирования, другие нужно измельчать перед компостированием. Плотный слой может нанести вред газону и многолетним растениям, а листья с признаками болезней способны сохранять возбудителей инфекций до следующего сезона.

Почему опавшая листва полезна для сада

Листья, которые осенью покрывают землю, выполняют сразу несколько важных функций. Прежде всего, они создают естественный защитный слой, смягчающий резкие перепады температуры и уменьшающий воздействие сильных дождей на почву. Это также помогает предотвратить эрозию.

В процессе разложения листья постепенно превращаются в органическое вещество, способствуют образованию гумуса и возвращают в землю питательные элементы. Благодаря этому улучшается структура почвы, её способность удерживать воду и обеспечивать доступ воздуха к корням.

Еще одно важное преимущество - поддержание биоразнообразия. В слое опавшей листвы могут зимовать насекомые-опылители и другие полезные беспозвоночные.

Специалисты University of Maine Cooperative Extension рекомендуют использовать для мульчирования слой листьев толщиной примерно 7–10 см. При этом важно следить, чтобы он не слеживался в плотное непроницаемое покрытие.

Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS) также советует оставлять здоровую листву на клумбах и под кустами, но убирать её с газона или измельчать.

Видео о том, что нужно делать с опавшими листьями, можно посмотреть здесь:

Какая листва лучше всего подходит для мульчи и компоста

Для осеннего ухода за садом особенно полезны листья бука, берёзы, липы, клёна и тополя. Они подходят для компостирования, а часть можно оставлять на клумбах или использовать в качестве естественного укрытия для почвы.

Бук

Его листья ценят за возможность получить качественный листовой компост. Они разлагаются не слишком быстро, однако со временем превращаются в мелкую органическую массу. Такие листья можно оставлять под кустами, использовать на клумбах или складывать отдельно для приготовления компоста.

Береза

Березовые листья довольно тонкие, поэтому разлагаются легче, чем плотные и грубые листовые пластинки. Их можно оставлять среди многолетних растений, добавлять в компост или использовать для мульчирования.

Липа

Липовая листва хорошо подходит для компостирования и улучшения структуры почвы. Она относительно легко измельчается и перегнивает, поэтому её можно использовать вокруг декоративных кустарников.

Клен и явор

Листья этих деревьев пригодны для компоста и мульчирования. Если их много, перед использованием лучше измельчить, чтобы они не образовывали плотного слоя.

Тополь

Ее листья также можно использовать для компостирования и мульчи. При большом количестве их желательно измельчить и смешать с другими органическими материалами.

Важно учитывать, что скорость разложения зависит не только от породы дерева. На неё влияют влажность, температура, размер листьев и активность микроорганизмов.

Что делать с опавшими листьями / Инфографика: Главред

Какие листья нужно измельчать перед компостированием

Некоторые виды листьев разлагаются медленно или образуют плотные слои, препятствующие циркуляции воздуха. Поэтому перед компостированием их лучше измельчить.

Дуб

Дубовая листва содержит много дубильных веществ и разлагается медленнее, чем, например, кленовая. Его рекомендуют измельчать газонокосилкой или садовым измельчителем, а затем смешивать с материалами, богатыми азотом, в частности со свежескошенной травой.

Платан

Крупные и довольно плотные листья этого дерева могут скапливаться в компактные кучи. Перед компостированием их лучше измельчить. Не стоит оставлять толстые слои таких листьев на газоне или среди небольших растений.

Конский каштан

Его листья крупные и плотные, поэтому целиком перегнивают медленно. Их желательно измельчать. Если на листьях заметны следы поражения каштановой минующей молью, их нужно собирать отдельно и утилизировать способом, который поможет уничтожить вредителя.

Съедобный каштан

Листья этого дерева также разлагаются медленно. Их лучше измельчить и смешать с другими видами листьев или зелеными органическими остатками.

Измельчение имеет несколько преимуществ: увеличивает площадь контакта листьев с микроорганизмами, предотвращает образование плотных слоев, улучшает доступ воздуха и ускоряет разложение.

Согласно рекомендациям RHS, измельчённые листья при благоприятных условиях могут превратиться в пригодный для использования материал примерно за 6–12 месяцев. Целые листья часто требуют значительно больше времени.

Нужно ли убирать листья грецкого ореха

Отдельного внимания заслуживает грецкий орех. Его листья содержат юглон - природное соединение, которое может подавлять прорастание семян и развитие некоторых растений вблизи дерева.

Однако это не означает, что всю листву ореха нужно выбрасывать. Важно различать обычный европейский грецкий орех (Juglans regia) и черный американский орех (Juglans nigra). Последний считается более мощным источником юглона, поэтому предостережения в отношении него не стоит автоматически распространять на все виды орехов.

Исследование румынских ученых, опубликованное в 2011 году, подтвердило наличие юглона в листьях обычного грецкого ореха. В то же время само по себе присутствие этого вещества в свежих листьях не означает, что высушенные листья или готовый компост из них остаются опасными для всех растений.

В 2023 году исследователи из Люблянского университета изучали, как компостирование влияет на свойства листьев ореха. Они выяснили, что некоторые соединения с потенциальным аллелопатическим действием могут сохраняться в компосте. В отдельных исследованных вариантах такой компост был связан со снижением урожайности салата. Лучшие результаты показали смеси листьев ореха со скошенной травой и специальным компостирующим средством.

Таким образом, листья грецкого ореха можно использовать для компостирования, но с определёнными оговорками:

не следует укладывать его свежим и в большом количестве непосредственно под чувствительными овощными культурами;

не следует добавлять значительное количество таких листьев в почву перед посевом семян;

лучше компостировать его отдельно или смешивать со скошенной травой и другими материалами, богатыми азотом;

перед использованием нужно дать компосту хорошо созреть;

для рассады и чувствительных овощей лучше выбирать зрелый компост из смеси различных органических материалов.

Какую опавшую листву нужно убирать из сада

Главная причина уборки листьев - не медленное разложение, а риск сохранения болезней и вредителей до следующего сезона. Если оставить зараженные остатки под деревьями и кустами, весной они могут стать источником повторного поражения растений.

Яблоня

Пораженные паршой листья могут сохранять возбудителя грибковой болезни в течение зимы. Весной оно становится источником спор, вызывающих новые заражения. Поэтому такие листья нужно собирать. Компостировать их можно только при условии надлежащего контролируемого разложения, обеспечивающего обезвреживание возбудителя. Обычная холодная компостная куча этого не гарантирует.

Груша

Листья, поражённые паршой груши, также могут сохранять инфекцию до следующего сезона. Особенно важно убирать их, если в течение предыдущего года дерево сильно болело.

Розы

Листья с чёрными пятнами и признаками пожелтения могут быть источником распространения чёрной пятнистости. Их нужно собрать и не оставлять под кустами.

Айва

Если на листьях заметны характерные пятна и признаки грибковых поражений, санитарная уборка поможет уменьшить количество источников инфекции на следующий год. Особенно это важно после сильного поражения растения.

Специалисты RHS отдельно рекомендуют убирать листья, поражённые чёрной пятнистостью роз, паршой яблони и груши, а также пятнистостями листьев айвы.

В то же время не каждое пятно на листе означает опасную болезнь. Нужно оценивать состояние растения и характер поражения. Если болезнь повторяется каждый год или была особенно сильной, зараженные остатки лучше собрать и утилизировать надлежащим образом.

Почему важно убирать листья конского каштана

Отдельная проблема - каштановая минующая моль. Её личинки образуют ходы внутри листьев, из-за чего те буреют и преждевременно опадают. Вредитель может зимовать в опавшей листве в стадии куколки.

Поэтому оставлять зараженные остатки под деревом нецелесообразно, если нужно уменьшить численность вредителя в следующем году. Листья собирают и передают на утилизацию или контролируемое промышленное компостирование, при котором куколки уничтожаются. Обычная холодная компостная куча не является надежным способом борьбы с этим вредителем.

Почему нельзя оставлять толстый слой листьев на газоне

Даже полезные для почвы листья могут нанести вред растениям, если их накапливается слишком много. Особенно это касается газона.

Плотный слой опавшей листвы перекрывает доступ света к траве, задерживает избыточную влагу и ухудшает циркуляцию воздуха. В результате на газоне могут появляться прорехи, пожелтения и поврежденные участки.

RHS рекомендует убирать листья с газона. Но это не обязательно означает, что их нужно выбрасывать. Вместо обычного сгребания можно измельчить их газонокосилкой.

Для этого следует соблюдать несколько правил:

Дождаться, пока листья и газон станут относительно сухими. Пройтись газонокосилкой по опавшей листве. Если слой слишком толстый, сделать несколько проходов. Убедиться, что листья измельчились достаточно, чтобы мелкие частицы осели между травинками. Если на поверхности остался заметный плотный слой, собрать излишки.

Специалисты Университета штата Айова подчеркивают: после мульчирования на газоне не должно оставаться большого количества видимой листвы. Собранные излишки можно использовать для компоста.

Как сделать натуральное удобрение из опавшей листвы

Для переработки листьев можно приготовить листовой компост. Он отличается от обычного компоста: последний образуется из различных материалов, богатых углеродом и азотом, а листовой состоит преимущественно из опавших листьев. Его разложение происходит медленнее и в значительной степени зависит от деятельности грибов.

Такой компост ценен прежде всего как средство, улучшающее структуру почвы, а не как удобрение с высоким содержанием питательных веществ.

Шаг 1. Соберите и измельчите листья.

Для смеси можно использовать листья липы, березы, клена, бука и дуба. Крупные и плотные листья желательно предварительно измельчить.

Шаг 2. Добавьте материалы, богатые азотом.

Свежескошенная трава, здоровые растительные остатки или готовый компост помогут активизировать работу микроорганизмов и ускорить разложение органики.

Шаг 3. Следите за влажностью.

Смесь должна быть влажной, как хорошо отжатая губка, но не превращаться в мокрую массу. Избыток воды ухудшает доступ воздуха и может привести к уплотнению.

Шаг 4. Дождитесь созревания.

Частично разложившийся листовой компост можно использовать в качестве мульчи примерно через год. Для получения мелкой однородной массы может потребоваться два года или более.

Если в саду нет специального компостера, листья можно складывать в перфорированные мешки. Их слегка увлажняют и оставляют в месте, где они не будут чрезмерно пересыхать. Регулярно переворачивать такую массу, как обычный компост, не обязательно.

Важно не складывать всю листву в одну плотную кучу. Особенно это касается влажных целых листьев, которые могут слипаться и препятствовать циркуляции воздуха.

10 полезных советов по осеннему уходу за садом

Не убирайте всю листву без исключения. Здоровые остатки можно оставить на клумбах, под кустами и в природных уголках сада. Используйте газонокосилку для измельчения листьев. Так их легко превратить в мульчу. Дубовые листья собирайте отдельно. Они хорошо подходят для листового компоста, но целые разлагаются медленно. Не выбрасывайте листья платана. После измельчения их можно использовать для компостирования. Не оставляйте толстые слои мокрой листвы. Они уплотняются и могут повредить небольшие растения. Не засыпайте листьями точку роста многолетников. Распределяйте мульчу вокруг растений, не накрывая их основание. Для листьев грецкого ореха устройте отдельную компостную кучу. Это поможет контролировать состав будущего компоста. Собирайте листья конского каштана, если они поражены минеющей молью. Оставленные под деревом остатки могут поддерживать жизненный цикл вредителя. Оставьте в саду несколько участков с целыми листьями. Они могут стать местом зимовки полезных насекомых. Не укладывайте мульчу вплотную к стволам деревьев. Оставляйте небольшое свободное пространство у основания, чтобы не создавать избыточной влажности.

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Об источнике: Antena 3 Antena 3 - румынский информационный телеканал и новостной онлайн-портал, освещающий события в Румынии и мире. На сайте публикуются материалы о политике, экономике, международных событиях, обществе и повседневной жизни.

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