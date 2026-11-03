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РФ атаковала подстанцию, критически важную для работы Хмельницкой АЭС - детали

Инна Ковенько
3 ноября 2026, 20:41
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Удар по объекту энергетической инфраструктуры представляет угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всей Европы.
РФ атаковала подстанцию, критически важную для работы Хмельницкой АЭС - детали
Иллюстративное фото / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua-energy.org

Кратко:

  • Россия атаковала подстанцию, важную для работы Хмельницкой АЭС
  • Россия запустила по Украине 289 дронов и 76 ракет
  • Украина проинформировала МАГАТЭ об угрозе ядерной безопасности Европы

Российские войска атаковали тремя беспилотниками подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой атомной электростанции. Удар по объекту энергетической инфраструктуры создает угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль после встречи с послами стран G7 и Европейского Союза, в ходе которой проинформировал партнеров о последствиях массированной российской атаки.

видео дня

По его словам, во время обстрела Россия применила 289 беспилотников, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Основными целями стали объекты энергетической инфраструктуры, в частности электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

Отдельно Шмыгаль подчеркнул атаку тремя дронами на подстанцию, от которой зависит стабильная работа Хмельницкой АЭС.

"Такие действия создают угрозу не только для Украины, но и для ядерной безопасности всей Европы. Это серьезный шаг к эскалации, о котором мы проинформировали МАГАТЭ", - подчеркнул министр.

Шмыгаль также заявил, что Украина ожидает надлежащей реакции международных партнеров на дальнейшую эскалацию российских атак на инфраструктуру, обеспечивающую стабильную работу украинских атомных электростанций.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Удары РФ по энергетике - последние новости

Главред писал, что во вторник, 3 ноября, Киев временно остался без водоснабжения из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. В столице также ввели экстренные отключения электроэнергии, которые повлияли на работу общественного электротранспорта.

Напомним, в ночь на вторник, 3 ноября, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике. Оккупанты применили не менее 18 баллистических и гиперзвуковых ракет, а также реактивные дроны "Герань-5". Под ударами оказались десятки украинских городов. Целевыми объектами стали тепловые электростанции.

Ранее сообщалось, что Россия перенесла фокус атак на украинскую энергетику и пытается изолировать Киевский энергетический регион от общей энергосистемы. В то же время говорить о начале принципиально нового этапа ударов или критической ситуации пока нет оснований. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.

Как РФ обходит украинскую ПВО

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что Россия использует ударные беспилотники в качестве ретрансляторов, чтобы обходить украинскую ПВО.

По его словам, беспилотники в группе способны создавать собственную сеть связи, через которую ими управляют с территории РФ.

"Дроны могут передавать сигналы друг другу, даже если просто летят один за другим. Так они создают общую сеть связи, через которую российский оператор, находящийся, например, в Брянской области или Орле, может управлять дроном, летящим впереди, и использовать его даже для атак на воздушные цели", - подчеркнул он.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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О персоне: Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет).

В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отвели 7-е место в рейтинге. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

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