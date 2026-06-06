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Наступление на Ровенскую АЭС и не только: названы сценарии нападения Беларуси на Украину

Юрий Берендий
6 июня 2026, 17:47
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Политолог Игорь Чаленко обозначил три наиболее вероятных сценария угроз со стороны Беларуси, которые Россия может использовать для усиления давления на Украину.
Наступление на Ровенскую АЭС и не только: названы сценарии нападения Беларуси на Украину
Названы сценарии нападения Беларуси на Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

О чем сказал Чаленко:

  • Нападения со стороны Беларуси в ближайшее время не будет, но риски есть
  • США дают Лукашенко "пряник", чтобы он мог противостоять Путину
  • Вступление в войну станет самоубийственным сценарием для самого Минска

Если летняя наступательная кампания России не принесет ожидаемых результатов, Кремль может прибегнуть к новым формам эскалации, чтобы усилить давление на Украину и отсрочить переговорный процесс. Одним из факторов риска остается Беларусь, территорию которой Москва теоретически может попытаться использовать для создания дополнительной угрозы на северном направлении. Об этом рассказал в интервью Главреду политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"Путин всегда может идти по линии наименьшего сопротивления, что он, собственно, и делает — через увеличение градуса напряжения и новый уровень эскалации. Что касается Украины: на данный момент из Беларуси завтра нападения не будет. Хотя объективно диверсионно-разведывательные группы работали оттуда на протяжении всего периода полномасштабной войны, пусть и небольшие", — говорится в сообщении.

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Чаленко отметил, что, говоря о возможных сценариях развития событий, президент Владимир Зеленский упоминал пять вариантов. По мнению политолога, в контексте Беларуси для Украины наиболее реалистичными остаются три сценария.

Первый предусматривает попытку нового наступления на Киев. В то же время эксперт подчеркнул, что после разрушения инфраструктуры в зоне отчуждения и развития беспилотных технологий масштабное движение военных колонн стало значительно менее вероятным, ведь они будут нести еще большие потери, чем в 2022 году. Несмотря на это, по его словам, угрозы в адрес столицы остаются элементом давления, а недавние заявления Александра Лукашенко об "одной большой цели" в Украине могут быть намеком именно на Киев.

Вторым возможным сценарием Чаленко назвал попытку захвата Ровенской атомной электростанции, а третьим — попытку перерезать логистический маршрут Киев — Ковель. По его мнению, именно такие варианты Россия может рассматривать на завершающих этапах войны для усиления давления на украинскую власть.

"Но мы видим, что с белорусами сейчас довольно активно работают американцы и не только они. То есть политика "пряника" появляется не просто так. Это попытка создать для Лукашенко запасной выход, спасательный круг, чтобы он мог де-факто противостоять пожеланиям, требованиям и ультиматумам Путина, которые уже высказываются даже в адрес Лукашенко", — отметил он.

Политолог также обратил внимание, что военная инфраструктура продолжает развиваться как на юге, так и на севере Беларуси. Поэтому потенциальные риски остаются актуальными, а ситуация постоянно находится под контролем и мониторингом. По его словам, соответствующие предупреждающие заявления со стороны Украины появляются не случайно.

"Я также напомню, что от севера до юга Беларуси всего 500 км. То есть эта территория полностью простреливается и может находиться под огневым контролем. Поэтому сценарий вступления Беларуси в войну с Украиной — это самоубийственный сценарий прежде всего для официального Минска и для миллионов белорусов", — подытожил он.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси — последние новости по теме

Советник главы ОП Михаил Подоляк пояснил, что наступление с территории Беларуси пока маловероятно, однако Украина готова к мгновенному и жестокому ответу на любую угрозу. По его словам, полномасштабное наступление не выглядит реалистичным из-за значительных потерь России на других фронтах, а ситуация на севере находится под контролем сил обороны и разведки. Подоляк также подчеркнул низкий уровень поддержки войны в белорусском обществе.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отмечал, что признаков подготовки наступления из Беларуси нет, а Лукашенко избегает втягивания своей страны в войну. Военный эксперт подчеркнул, что появление крупной группировки войск вблизи границы было бы сигналом тревоги, однако пока ситуация остается под постоянным контролем украинской и западной разведок. Он также подчеркнул влияние Кремля и возможное давление на Минск, который до сих пор сохраняет определенную независимость.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия фактически взяла Беларусь под свой контроль, что подтверждается совместными ядерными учениями с учетом новых видов оружия. Изменения в конституции Беларуси относительно отказа от неядерного статуса являются следствием давления Кремля и свидетельствуют об ухудшении суверенитета страны. Как ранее сообщал Главред, это создает дополнительные риски для региона и усиливает напряженность в контексте российско-украинского конфликта.

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О личности: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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