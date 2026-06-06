Кремль вернулся к мирному плану Трампа, но есть нюанс: названы детали переговоров

Переговоры о прекращении войны будут основываться на уже достигнутых договоренностях, однако их ход зависит от позиции РФ, отметил политолог.

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Мирные переговоры — Кремль вернулся к плану Трампа, но есть нюанс / Коллаж: Главред, фото: Telegram/@umerov_rustem, kremlin.ru

О чем сказал Игорь Чаленко:

Переговоры не ограничатся лишь техническим прекращением огня

Основа для договоренностей есть, но РФ хочет нивелировать результаты

Продвижение вперед возможно только в случае изменения позиции Москвы

Гипотетическое начало переговоров вряд ли ограничится исключительно техническим прекращением огня, ведь повестка дня будет формироваться вокруг комплексных условий безопасности и политики. Об этом заявил политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

"У нас есть предварительные результаты работы трехсторонней группы. Лучшие результаты там были в военной подгруппе — по проработке режима мониторинга, режима прекращения огня и многих других аспектов. То есть переговоры точно не будут проходить в вакууме", — рассказал он. видео дня

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Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Чаленко отметил, что Россия, похоже, стремится нивелировать уже достигнутые результаты переговорного процесса, продвигая идею возвращения к многопунктному плану, предложенному Дональдом Трампом.

По его словам, российская сторона упоминает не 28, а 27 пунктов и апеллирует к так называемому "духу Анкориджа", однако суть остается неизменной — определенная база для дальнейших договоренностей уже существует. В то же время эксперт подчеркнул, что продвижение вперед возможно только при условии изменения позиции России как государства-агрессора.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

"Именно поэтому сейчас происходит не только "треш" с требованиями Пескова, чтобы Украина вышла из так называемых российских регионов, но и провокации на Запорожской АЭС. Напомню, что это тоже один из пунктов: кто в дальнейшем будет управлять станцией и какова будет ее дальнейшая судьба. Поэтому по сути переговоры будут вестись именно вокруг таких пунктов", — подытожил он.

Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

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Президент РФ Владимир Путин исключает участие европейских стран в переговорах с Украиной, поскольку считает, что они не могут быть нейтральными из-за военной помощи Киеву. Он настаивает на основе мирного соглашения, достигнутого ранее с Трампом, однако пытается вывести переговоры из-под влияния европейских посредников.

На отказ Путина провести прямую встречу с Зеленским президент Украины ответил жестко, назвав такую позицию слабой и выбором продолжения войны. Зеленский призвал усилить международное давление и подчеркнул необходимость подготовки новых переговорных форматов с европейскими и американскими партнерами.

Как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп подчеркнул, что США сыграли ключевую роль в сближении сторон и не возражает против их прямых переговоров, считая, что Россия и Украина близки к компромиссу, но должны сами прийти к соглашению о завершении войны.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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