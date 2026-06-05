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Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной: какую сделку хочет диктатор РФ

Анна Ярославская
5 июня 2026, 08:51
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Кремль продвигает Герхарда Шредера и считает, что страны Европы не могут быть посредниками в переговорах.
Путин, Зеленский
Путин хочет мира на базе сделки с Трампом / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Ключевые тезисы:

  • Путин исключил участие стран Европы в переговорах по Украине
  • Глава РФ требует мира на базе соглашения с Трампом на Аляске
  • Зеленский ответил, что украинские вопросы не решаются в США

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страны Европы не могут выступать посредниками в переговорах по завершению войны в Украине, поскольку оказывают военную помощь Киеву. При этом хозяин Кремля подчеркнул необходимость мирного соглашения, которое, по его словам, было достигнуто с президентом США Дональдом Трампом на Аляске летом 2025 года.

Выступая перед зарубежными журналистами в Санкт-Петербурге, Путин подчеркнул, что посредничество предполагает нейтралитет, которого, по его мнению, европейские государства не придерживаются, пишет Bloomberg.

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"Как может Европейский союз или отдельные страны ЕС быть посредниками, если они напрямую помогают стороне конфликта? Посредничество подразумевает нейтралитет", — сказал Путин.

При этом Путин заявил, что мирное урегулирование должно основываться на договоренностях, достигнутых с президентом США Дональд Трамп во время встречи на Аляске. По его словам, европейские страны могли бы способствовать завершению войны не поставками оружия, а убеждая Киев идти на компромиссы.

Ранее источники сообщили, что представители Германии, Франции и Великобритании обсуждали возможность организации переговоров между Россией и Украиной с участием европейских стран.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением провести прямую встречу для обсуждения путей завершения войны. Зеленский подчеркнул, что вопросы безопасности Украины и Европы не могут решаться без участия Киева и европейских партнеров.

"Предлагаю назначить четкую дату такой встречи. Мы слышали, что вам обещали на Аляске урегулирование некоторых вопросов, касающихся Украины и Европы. Но вы сами можете убедиться, что украинские и европейские вопросы не решаются в Анкоридже", — сказал Зеленский.

В свою очередь, Путин заявил, что Россия хотела бы понимать, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах. Среди потенциальных кандидатов он вновь упомянул бывшего канцлера Германии Герхард Шрёдера, которого назвал одним из лучших немецких государственных деятелей.

"Он не друг Путина. Он немецкий государственный деятель, и, на мой взгляд, один из лучших, потому что у него есть своя позиция и смелость её отстаивать", — сказал глава РФ.

Герхард Шрёдер
Герхард Шрёдер / Инфографика: Главред

Кроме того, российский лидер заявил, что российские войска продолжают наступательные действия в Украине. Он также допустил расширение применения гиперзвуковых ракет "Орешник", отметив, что Россия рассматривает возможность их более масштабного использования в будущем.

По словам Путина, недавнее применение ракеты было связано с необходимостью оценки ее эффективности для дальнейшего использования.

Письмо Владимира Зеленского Путину - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский направил российскому диктатору Путину открытое письмо. Обращаясь к главе страны-агрессора, Зеленский заявил, что независимо от его объяснений о НАТО, геополитике или защите русскоязычных, война против Украины является личным решением российского лидера.

Президент сообщил, что по итогам мая российская армия потеряла на фронте в Украине более 30 тысяч убитых и тяжелораненых. Подобный уровень потерь сохраняется ежемесячно.

Отдельно глава государства обратил внимание на то, что российское руководство уже неоднократно переносило сроки достижения своих военных целей, в частности в отношении полного захвата Донецкой области. По его мнению, Россия не сможет реализовать этот замысел и в этом году.

Зеленский предложил искать пути завершения войны через прямой формат взаимодействия между Украиной и Россией.

"Я предлагаю вам встречу. Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я якобы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны арабского мира – многие могут и хотят принять эту встречу", - сказал президент.

  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот
  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот
  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот
  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот
  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот

Реакция Кремля на письмо Зеленского

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уже ознакомились с письмом Зеленского, но официальную позицию обещают озвучить позже.

Песков добавил, что Владимир Зеленский сможет приехать в Москву, чтобы встретиться с диктатором.

Реакция Дональда Трампа на письмо

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с журналистами отреагировал на письмо Зеленского Путину. Он сказал, что сторонам нужно пойти на компромисс.

"Я рад, что они, возможно, говорят о встрече (...) Я думаю, что было бы замечательно, если бы они встретились", - сказал президент США.

Он назвал Зеленского и Путина "хорошими людьми" из двух "невероятных стран". Также он добавил, что Америка "многое сделала" для этой встречи.

Трамп также считает, что такая встреча может положить конец войне, чтобы каждый месяц на фронте не погибало до 45 тысяч человек.

Смотрите видео в Telegram-канале Главреда.

Скриншот

Что заставит Кремль пойти на переговоры: мнение эксперта

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский заявил в интервью Главреду, что ближайшие месяцы могут стать определяющими для дальнейшего хода войны, ведь ситуация на фронте и результаты российского наступления способны существенно повлиять не только на военную, но и на политическую и экономическую обстановку.

По его словам, в случае очевидного провала российского наступления и значительных безрезультатных потерь могут начаться масштабные процессы как внутри России, так и за ее пределами. Это может побудить внешних партнеров Москвы, в частности Китай, усилить давление на Кремль из-за опасений окончательного военного поражения России и заставить Путина согласиться на переговоры на еще приемлемых условиях.

Другой возможный сценарий предполагает активизацию окружения российского лидера, которое может возложить на него ответственность за провал наступательной кампании.

"Есть и второй вариант — негативный. Это если российское наступление окажется крайне успешным. Россия сможет наконец вернуть Дональда Трампа в Украину из Ирана, а в отношении Ирана будет заключено какое-то мирное соглашение. И совместными дипломатическими усилиями, например, добьется того, что Украина из-за нехватки вооружения будет вынуждена согласиться на проведение выборов или что-то подобное. Это тоже будет радикальное, но не положительное изменение, если Украину удастся к чему-то принудить", — сказал Преображенский.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры
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