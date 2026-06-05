В Кремле впервые отреагировали на письмо Зеленского Путину

Дмитрий Песков отметил, что в Москве ознакомились с письмом президента Украины.

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В Кремле отреагировали на письмо Зеленского / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Что известно:

Владимир Зеленский написал письмо Путину

В Кремле впервые отреагировали на письмо

Президент Украины Владимир Зеленский отправил письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В Кремле уже сделали первое заявление с реакцией на это письмо. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уже ознакомились с письмом Зеленского, но официальную позицию обещают озвучить позже.

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Песков добавил, что Владимир Зеленский сможет приехать в Москву, чтобы встретиться с диктатором.

Реакция Дональда Трампа на письмо

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с журналистами также отреагировал на письмо Владимира Зеленского Путину. Он сказал, что сторонам нужно пойти на компромисс. Об этом рассказывал Главред.

Он назвал Зеленского и Путина "хорошими людьми".

"Я рад, что они, возможно, говорят о встрече. Я думаю, что у нас было до этого много общего. Я точно знаю, что вы делаете. Но я думаю, что было бы замечательно, если бы они встретились", - сказал президент США.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Письмо Владимира Зеленского Путину - кратко

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский направил российскому диктатору Путину открытое письмо. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к Владимиру Путину, заявил, что независимо от его объяснений о НАТО, геополитике или защите русскоязычных, война против Украины является личным решением российского лидера.

Президент сообщил, что по итогам мая российская армия потеряла на фронте в Украине более 30 тысяч убитых и тяжелораненых. По его словам, подобный уровень потерь сохраняется ежемесячно. В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина прежде всего озабочена собственными потерями, ведь каждый погибший или раненый украинец имеет большое значение для государства.

Отдельно глава государства обратил внимание на то, что российское руководство уже неоднократно переносило сроки достижения своих военных целей, в частности в отношении полного захвата Донецкой области. По его мнению, Россия не сможет реализовать этот замысел и в этом году.

Зеленский подчеркнул, что Украина не стремится к бесконечной войне и хорошо осознает преимущества мирной жизни. Он также отметил, что боевые действия частично были перенесены на территорию России, а Москва, по его словам, не смогла бы противостоять этому без поддержки Северной Кореи и Китая.

Зеленский предложил искать пути завершения войны через прямой формат взаимодействия между Украиной и Россией.

"Я предлагаю вам встречу. Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я якобы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны арабского мира – многие могут и хотят принять эту встречу", - сказал президент.

Мирные переговоры — последние новости

Как сообщал Главред, 22 мая госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ситуацию вокруг попыток дипломатического урегулирования войны, заявил, что Штаты больше не выступают посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Вашингтон присоединился к переговорному процессу, поскольку оставался едва ли не единственной стороной, способной поддерживать диалог как с Киевом, так и с Москвой.

Кроме того, Кремль нашел новую отмазку, чтобы не продолжать мирные переговоры с Украиной. Об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Напомним, что май стал точкой очередного всплеска миротворческой риторики, которая, несмотря на внешний оптимизм, скрывает глубокий кризис доверия и застой в реальных переговорах. На фоне заявлений Кремля о "приближении конца войны" и активности американских посредников, реальная ситуация на фронте и дипломатические требования сторон свидетельствуют о том, что до финальной точки еще далеко.

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О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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