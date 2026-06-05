Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

В Кремле впервые отреагировали на письмо Зеленского Путину

Ангелина Подвысоцкая
5 июня 2026, 00:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Дмитрий Песков отметил, что в Москве ознакомились с письмом президента Украины.
Зеленский, Путин
В Кремле отреагировали на письмо Зеленского / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Что известно:

  • Владимир Зеленский написал письмо Путину
  • В Кремле впервые отреагировали на письмо

Президент Украины Владимир Зеленский отправил письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В Кремле уже сделали первое заявление с реакцией на это письмо. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уже ознакомились с письмом Зеленского, но официальную позицию обещают озвучить позже.

видео дня

Песков добавил, что Владимир Зеленский сможет приехать в Москву, чтобы встретиться с диктатором.

Реакция Дональда Трампа на письмо

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с журналистами также отреагировал на письмо Владимира Зеленского Путину. Он сказал, что сторонам нужно пойти на компромисс. Об этом рассказывал Главред.

Он назвал Зеленского и Путина "хорошими людьми".

"Я рад, что они, возможно, говорят о встрече. Я думаю, что у нас было до этого много общего. Я точно знаю, что вы делаете. Но я думаю, что было бы замечательно, если бы они встретились", - сказал президент США.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Письмо Владимира Зеленского Путину - кратко

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский направил российскому диктатору Путину открытое письмо. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к Владимиру Путину, заявил, что независимо от его объяснений о НАТО, геополитике или защите русскоязычных, война против Украины является личным решением российского лидера.

Президент сообщил, что по итогам мая российская армия потеряла на фронте в Украине более 30 тысяч убитых и тяжелораненых. По его словам, подобный уровень потерь сохраняется ежемесячно. В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина прежде всего озабочена собственными потерями, ведь каждый погибший или раненый украинец имеет большое значение для государства.

Отдельно глава государства обратил внимание на то, что российское руководство уже неоднократно переносило сроки достижения своих военных целей, в частности в отношении полного захвата Донецкой области. По его мнению, Россия не сможет реализовать этот замысел и в этом году.

Зеленский подчеркнул, что Украина не стремится к бесконечной войне и хорошо осознает преимущества мирной жизни. Он также отметил, что боевые действия частично были перенесены на территорию России, а Москва, по его словам, не смогла бы противостоять этому без поддержки Северной Кореи и Китая.

Зеленский предложил искать пути завершения войны через прямой формат взаимодействия между Украиной и Россией.

"Я предлагаю вам встречу. Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я якобы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны арабского мира – многие могут и хотят принять эту встречу", - сказал президент.

  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот
  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот
  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот
  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот
  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот

Мирные переговоры — последние новости

Как сообщал Главред, 22 мая госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ситуацию вокруг попыток дипломатического урегулирования войны, заявил, что Штаты больше не выступают посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Вашингтон присоединился к переговорному процессу, поскольку оставался едва ли не единственной стороной, способной поддерживать диалог как с Киевом, так и с Москвой.

Кроме того, Кремль нашел новую отмазку, чтобы не продолжать мирные переговоры с Украиной. Об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Напомним, что май стал точкой очередного всплеска миротворческой риторики, которая, несмотря на внешний оптимизм, скрывает глубокий кризис доверия и застой в реальных переговорах. На фоне заявлений Кремля о "приближении конца войны" и активности американских посредников, реальная ситуация на фронте и дипломатические требования сторон свидетельствуют о том, что до финальной точки еще далеко.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин вторжение России Дмитрий Песков мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле впервые отреагировали на письмо Зеленского Путину

В Кремле впервые отреагировали на письмо Зеленского Путину

00:55Политика
Встреча Зеленского с Путиным: громкое заявление Трампа о завершении войны

Встреча Зеленского с Путиным: громкое заявление Трампа о завершении войны

00:07Мир
Путин выдал новые бредни о войне и переговорах, но внезапно сказал правду об "Орешнике"

Путин выдал новые бредни о войне и переговорах, но внезапно сказал правду об "Орешнике"

22:57Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 5 июня: Тиграм - ловушка, Козлам - подмога

Китайский гороскоп на завтра, 5 июня: Тиграм - ловушка, Козлам - подмога

Классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда

Классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда

В Кремле нашли новый повод для ударов по Украине: в ISW предупредили об угрозе

В Кремле нашли новый повод для ударов по Украине: в ISW предупредили об угрозе

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Настоящая советская мечта: какой легендарный мотоцикл хотели себе все в СССР

Настоящая советская мечта: какой легендарный мотоцикл хотели себе все в СССР

Последние новости

00:55

В Кремле впервые отреагировали на письмо Зеленского Путину

00:43

В Киеве демонтировали памятник Булгакову: что будет со скандальным монументом

00:07

Встреча Зеленского с Путиным: громкое заявление Трампа о завершении войны

04 июня, четверг
23:16

Когда и где может состояться встреча Зеленского и Путина — назван важный нюанс

23:10

Лидерство и дисциплина: даты рождения с самым сильным характером

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
23:07

Одно средство уничтожает черную плесень за минуты: в чем секретВидео

23:04

Живут отдельно: в РФ сообщили, что муж бросил путинистку Валерию

22:57

Путин выдал новые бредни о войне и переговорах, но внезапно сказал правду об "Орешнике"

22:46

Можно ли кормить кошек яйцом: ответ ветеринара удивит многихВидео

Реклама
22:36

Макияж русалки: новый сияющей тренд - роскошь этого лета

22:34

Вербицкий думал, что это стихотворение Шевченко — как был создан украинский гимн

22:22

Корвет РФ взорвали прямо у причала: появились кадры пожара после прилетов

21:35

Разбиты машины, поврежден дом: в Запорожье много пострадавших после атакиФото

21:35

Зеленский отправил Путину открытое письмо — о чем в нем говоритсяФото

21:18

Уничтожение вредителей за один день: как быстро избавиться от муравейника

21:06

Шэрон Стоун назвала вопиющую последнюю каплю, которая разрушила ее брак

21:04

"Атаковали сарай специально": Путин опозорился заявлением об ударе "Орешником" по Белой Церкви

21:03

РФ наращивает число ударов и нашла схему обхода ПВО Украины — CNN

20:49

Как приучить ребенка к горшку: врач назвала идеальный возраст, чтобы снять подгузник

20:26

Уход за чесноком в июне: чем подкормить растение для получения крупных головок

Реклама
20:09

Украина предложила ФРГ новую схему по ракетам Patriot: в Bloomberg узнали детали

19:56

"Война уже давно бы закончилась": в Кремле выдвинули циничное условие для мира

19:43

Регионы будут "плавать": в каких областях ожидаются грозовые дожди

19:27

Пять минут и готово: рецепт вкусной летней закуски из огурцов

19:27

"Так складывается": Сумская заговорила о личной жизни дочери

19:26

Преемник Путина: появился прогноз о бунте в РФ с обрушением власти

19:20

Больше никакой заморозки — как сохранить аромат укропа на всю зиму

19:10

Коваленко раскрыл схему Кремля: как Россия пытается скрыть собственный террормнение

19:02

"Хуже, чем в СССР": какую новую роль Китай приготовил для России и почему россияне уезжают

18:47

Как хранить картофель, чтобы он не прорастал до 6 месяцев: неожиданный лайфхак

18:30

Секретный раствор мгновенно убирает пятна с одежды: раскрыт простой фокусВидео

18:21

Пара купила церковь и наткнулась на тайну, которую не может разгадатьВидео

18:11

Недостаточно только проточной воды: как правильно мыть черешню

18:11

Мало кто знает, что означает слово "чикрижити": ответ удивит многих

18:06

Тариф на проезд в Черкассах резко вырастет — сколько придется платить

18:02

"Сердце успокоилось": Никитин раскрыл, почему до сих пор не развелся с Горбачевой

17:51

Подарки с последствиями: какие предметы нельзя отдавать из дома

17:42

Обещали выезд из Украины за $15 тысяч: на Львовщине задержали экс-депутата с сыномФото

17:31

"Россия уже проиграла войну": в СНБО раскрыли первоочередные планы Путина на Украину

17:28

Хозяйка выпустила собаку посреди ночи, а потом поняла свою ошибкуВидео

Реклама
17:24

Строгие запреты в праздник 5 июня: почему нельзя стирать в этот день

17:21

Модная вещь из 90-х возвращается на пик популярности: тренды лета 2026Видео

17:21

Пауки и насекомые навсегда забудут дорогу к дому: что нужно сделать

16:55

Невероятно жесткий шторм атаковал страну: влупила 7-балльная буря

16:53

Ограничения для украинских мужчин: кто в ЕС поддерживает, а кто - против

16:45

Моряки и туристы замерли, когда заметили тень "Титаника" в водеВидео

16:45

Мила Нитич впервые рассказала о потере ребенка: "Делали операцию"

16:28

Польша закрывает небо на границе с Украиной и Беларусью - в чем причина

16:27

Птицы даже не приблизятся к деревьям: как отпугнуть скворцов от черешни

16:12

Гривня сильно упала: новый курс валют на 5 июня

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять