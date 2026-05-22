Трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США приостановлены – Рубио

Трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США приостановлены

США больше не выступают посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ситуацию вокруг попыток дипломатического урегулирования войны, пишет УНИАН.

По его словам, Вашингтон подключился к переговорному процессу, поскольку оставался едва ли не единственной стороной, способной поддерживать диалог как с Киевом, так и с Москвой.

"Мы вмешались, потому что были единственными, с кем могли общаться и россияне, и украинцы. К сожалению, эти переговоры не дали результатов", — отметил Рубио.

Он также опроверг информацию о том, что США якобы давили на Украину и заставляли ее занимать определенную позицию во время переговоров.

"Слухи о том, что США заставляют Украину занимать ту или иную позицию, были ложными утечками информации и не соответствуют действительности", — подчеркнул госсекретарь.

При этом Рубио заявил, что Вашингтон готов вновь подключиться к переговорному процессу, если увидит реальные перспективы для достижения результата.

"Если мы увидим возможность провести переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и которые имеют шанс быть успешными, мы готовы взять на себя эту роль", — сообщил он.

По словам главы американской дипломатии, в настоящее время таких переговоров не ведется, однако США надеются, что в будущем стороны смогут вернуться к дипломатическому пути урегулирования.

"Эта война может закончиться только путем переговорного урегулирования. Она не закончится военной победой ни одной из сторон, по крайней мере с традиционной точки зрения определения военных побед", — резюмировал Рубио.

О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

