Трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США приостановлены – Рубио

Сергей Кущ
22 мая 2026, 20:15
При этом Рубио заявил, что Вашингтон готов вновь подключиться к переговорному процессу, но есть условие.
Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине
Трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США приостановлены / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • США больше не посредничают в переговорах
  • Рубио заявил об отсутствии прогресса
  • Вашингтон готов вернуться при шансе на результат

США больше не выступают посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ситуацию вокруг попыток дипломатического урегулирования войны, пишет УНИАН.

По его словам, Вашингтон подключился к переговорному процессу, поскольку оставался едва ли не единственной стороной, способной поддерживать диалог как с Киевом, так и с Москвой.

"Мы вмешались, потому что были единственными, с кем могли общаться и россияне, и украинцы. К сожалению, эти переговоры не дали результатов", — отметил Рубио.

Он также опроверг информацию о том, что США якобы давили на Украину и заставляли ее занимать определенную позицию во время переговоров.

"Слухи о том, что США заставляют Украину занимать ту или иную позицию, были ложными утечками информации и не соответствуют действительности", — подчеркнул госсекретарь.

При этом Рубио заявил, что Вашингтон готов вновь подключиться к переговорному процессу, если увидит реальные перспективы для достижения результата.

"Если мы увидим возможность провести переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и которые имеют шанс быть успешными, мы готовы взять на себя эту роль", — сообщил он.

По словам главы американской дипломатии, в настоящее время таких переговоров не ведется, однако США надеются, что в будущем стороны смогут вернуться к дипломатическому пути урегулирования.

"Эта война может закончиться только путем переговорного урегулирования. Она не закончится военной победой ни одной из сторон, по крайней мере с традиционной точки зрения определения военных побед", — резюмировал Рубио.

Напомним, заместитель начальника Генштаба ВСУ Кирилл Буданов оценил подготовку переговоров между Зеленским и Путиным, подчеркнув важность определенных условий для достижения договоренностей, которые отражены в условии успешных мирных переговоров. Буданов отметил, что подготовка требует глубокого анализа. Все детали находятся в материале по ссылке.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский больше не видят смысла в продолжении мирных переговоров под эгидой США, что подтверждается их общей позицией и заявлениями, представленными в сообщении о прекращении переговоров. Такое решение влияет на дипломатический процесс. Позиции сторон остаются жесткими.

Как ранее сообщал Главред, после консультаций с США власти Китая сделали заявление о возможности завершения войны в Украине, что демонстрирует международный интерес к диалогу, но реальная перспектива мира пока не достигнута. Это подчеркивает сложность текущей ситуации и международные усилия. Мировое сообщество внимательно следит за развитием событий.

О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

