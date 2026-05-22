О кондиционере можно забыть: как охладить комнату за считанные минуты

Инна Ковенько
22 мая 2026, 08:46
Рассказываем, как снизить температуру в помещении даже в самые жаркие дни.
Как охладить помещение без кондиционера / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как охладить помещение без кондиционера
  • Что может заменить кондиционер

В летнее время, когда температура в городах стремительно растет, вопрос охлаждения жилья становится особенно актуальным. Но даже без кондиционера можно создать комфортные условия, применив несколько простых и эффективных приемов.

Главред расскажет, как поддерживать прохладу в жилье без кондиционера.

Создание изоляции

Самое первое правило — правильно организовать циркуляцию воздуха. Днем рекомендуем плотно закрывать окна и двери, чтобы не допустить проникновения горячего воздуха. Внутренние двери лучше оставлять открытыми, чтобы прохлада равномерно распределялась по комнатам. Проветривать помещение следует только рано утром или поздно вечером, когда температура на улице ниже, пишет Storinka.

Защита от солнца

Солнечные лучи быстро нагревают комнаты, особенно в панельных домах. Плотные шторы-блэкаут, жалюзи или светоотражающие пленки на окнах значительно уменьшают нагрев. Алюминиевая пленка или белые жалюзи отражают большую часть света, создавая ощутимую разницу в температуре.

Минимум текстиля

Ковры, пледы и другие ткани удерживают тепло. В жаркий период их лучше убрать, чтобы в комнате было прохладнее. Это простой шаг, который часто недооценивают.

Контроль влажности

Увлажнение воздуха помогает снизить температуру. Регулярная влажная уборка, миски с водой или распыление из пульверизатора создают ощущение свежести. Эффективным методом является развешивание мокрых полотенец, которые быстро испаряют воду и охлаждают комнату. В сильную жару их стоит смачивать каждые полчаса.

Использование холодной воды

Полная ванна с холодной водой может снизить температуру в квартире на несколько градусов. Открытые двери в ванную позволят прохладе распространиться по всему жилищу. А холодный душ не только охладит тело, но и поможет восстановить комфорт после жаркого дня.

Ледяные бутылки

Замороженные пластиковые бутылки с водой, расставленные по комнатам, работают как импровизированные кондиционеры. Их можно класть возле кровати или даже в постель перед сном, чтобы легче заснуть.

Сон ближе к полу

Поскольку горячий воздух поднимается вверх, самое прохладное место в квартире — у пола. Ночью можно спать на матрасе или коврике на полу, что значительно облегчит сон.

Охлажденная постель

Чтобы сон был более комфортным, постель можно охладить. Чистые простыни стоит положить в холодильник за час до сна, а затем застелить кровать. Дополнительно помогут бутылки со льдом, размещенные рядом.

