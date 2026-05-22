Суверенитет Беларуси пошатнулся: в ISW сказали, как Путин давит на Лукашенко

Мария Николишин
22 мая 2026, 08:28
Аналитики отмечают, что Россия поставила Беларусь под свой фактический контроль.
Кремль оказывает давление на Беларусь / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Ядерные учения показали зависимость Минска от РФ
  • Беларусь изменила неядерный статус под давлением Кремля
  • В 2027 году РФ и РБ готовят новые учения

Страна-агрессор Россия и Беларусь завершили совместные ядерные учения, что подтверждает намерения Кремля использовать Минск для будущих российских военных операций. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Министерство обороны России сообщало, что российские войска доставили ядерные боеприпасы в Беларусь, а белорусские войска отрабатывали приемку, оснащение и перемещение специализированных боеприпасов и пусковых установок для баллистической ракетной системы "Искандер-М".

Аналитики добавляют, что учения также включали запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк, гиперзвуковой ракеты "Циркон" с Баренцева моря, МБР "Синева" с подводной атомной стратегической подводной лодки, крылатых ракет с самолета Ту-95МС, гиперзвуковой ракеты "Кинжал" с самолета МиГ-31И и ракеты "Искандер-М" с полигона Капустин Яр.

В то же время диктатор Путин заявил, что Россия и Беларусь планируют провести двухлетние учения "Щит Союза" в 2027 году, которые могут впервые включать ядерный компонент.

"Учения с российским ядерным оружием, развернутым на территории Беларуси, подчеркивают, в какой степени Россия поглотила Беларусь под свой фактический контроль. В Конституции Беларуси ранее указывалось, что Беларусь является неядерным государством, но РБ внесла изменения в свою Конституцию в 2022 году, отказавшись от нейтралитета и неядерного статуса страны, вероятно, под давлением Кремля и его влиянием на принятие решений в Беларуси. Учения отражают ухудшение суверенитета Беларуси", — отмечают в ISW.

Ракета "Ярс" / Инфографика: Главред

Может ли Лукашенко вступить в войну против Украины

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак говорил, что Путин может оказывать давление на Лукашенко и заставить его участвовать в войне, однако произойдет ли это — пока неизвестно.

"Глубоко убежден, что Лукашенко будет избегать втягивания в войну. Ему это неинтересно. Трамп только-только начал вытаскивать Лукашенко из запыленной вонючей санкционной кладовой, где тот провел уже более 10 лет. И пока для Лукашенко есть "свет в конце туннеля", поэтому вступление в войну для него крайне невыгодно", — считает он.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия готовит новое наступление с территории Беларуси. В планах врага может быть наступление на Чернигов и Киев.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также предупредил о возможном расширении линии фронта из-за угрозы со стороны Беларуси, ведь российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко говорил, что проведение ядерных учений является демонстрацией того, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин фактически считает Беларусь подконтрольной территорией, несмотря на попытки Александра Лукашенко проводить многовекторную внешнюю политику.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

