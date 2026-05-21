Миллиардеры могут знать о конце света раньше остальных и готовятся

Американский художник и программист Кайл Макдональд запустил необычный проект под названием Apocalypse Early Warning System. Система позволяет отслеживает частные самолеты миллиардеров и предупреждает пользователей, если сверхбогатые начнут массово покидать крупные города.
По задумке автора, резкий рост числа бизнес-джетов, направляющихся в удаленные районы, бункеры или закрытые курорты, может стать тревожным сигналом о глобальном кризисе. Об этом пишет The Washington Post.
Сервис анализирует общедоступные данные о перелетах и оценивает уровень "чрезвычайной ситуации" по шкале от 1 до 5. Если активность резко возрастает, пользователи получают уведомления по SMS или электронной почте.
Почему проект вызвал ажиотаж
Макдональд признается, что идея появилась на фоне мировых конфликтов, разговоров о ядерной угрозе и растущей тревоги в обществе. По его словам, богатейшие люди планеты обладают ресурсами, недоступными большинству: частными самолетами, охраняемыми убежищами и возможностью быстро скрыться в случае катастрофы.
Художник считает, что если элиты узнают о надвигающейся опасности раньше остальных и начнут срочно эвакуироваться, обычные люди тоже смогут заметить это через открытые данные.
Система анализирует перелеты в реальном времени
Алгоритм проекта сравнивает текущее количество одновременно летающих частных самолетов с историческими показателями. Если число рейсов резко превышает норму, система повышает уровень тревоги.
При этом Макдональд утверждает, что сервис не раскрывает личности пассажиров и не публикует личные данные владельцев самолетов. Все отслеживание основано исключительно на открытых авиационных данных.
Интересно, что после запуска система пока ни разу не поднималась выше четвертого уровня тревоги. Автор также встроил фильтры, учитывающие праздники и сезоны отпусков, чтобы избежать ложной паники.
Миллиардеры и бункеры
Проект вновь подогрел интерес к теме "бункеров для богатых". Писатель и документалист Дуглас Рашкофф ранее заявлял, что многие технологические магнаты действительно инвестируют в защищенные убежища и системы выживания на случай глобальных катастроф.
По словам Рашкоффа, часть сверхбогатых людей всерьез рассматривает сценарии мирового кризиса, вместо того чтобы вкладывать деньги в предотвращение возможных проблем.
На фоне этого в соцсетях все чаще обсуждают огромный разрыв между богатыми и обычными людьми. Согласно данным Федеральной резервной системы США, 1% населения контролирует почти треть всего богатства страны, тогда как нижняя половина населения владеет лишь небольшой долей активов.
Об источнике: The Washington Post
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.
