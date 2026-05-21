Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Миллиардеры могут знать о конце света раньше остальных и готовятся

Константин Пономарев
21 мая 2026, 17:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Новый проект отслеживает частные джеты богатых людей и ищет признаки массового бегства элиты из крупных городов.
Новая разработка дает возможность
Новая разработка дает возможность "отследить" начало конца света / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему люди начали следить за самолетами миллиардеров
  • Что может означать внезапное бегство мировых элит
  • Почему миллиардеров заподозрили в подготовке к катастрофе

Американский художник и программист Кайл Макдональд запустил необычный проект под названием Apocalypse Early Warning System. Система позволяет отслеживает частные самолеты миллиардеров и предупреждает пользователей, если сверхбогатые начнут массово покидать крупные города.

По задумке автора, резкий рост числа бизнес-джетов, направляющихся в удаленные районы, бункеры или закрытые курорты, может стать тревожным сигналом о глобальном кризисе. Об этом пишет The Washington Post.

видео дня

Сервис анализирует общедоступные данные о перелетах и оценивает уровень "чрезвычайной ситуации" по шкале от 1 до 5. Если активность резко возрастает, пользователи получают уведомления по SMS или электронной почте.

Почему проект вызвал ажиотаж

Макдональд признается, что идея появилась на фоне мировых конфликтов, разговоров о ядерной угрозе и растущей тревоги в обществе. По его словам, богатейшие люди планеты обладают ресурсами, недоступными большинству: частными самолетами, охраняемыми убежищами и возможностью быстро скрыться в случае катастрофы.

Макдональд признается, что идея появилась на фоне мировых конфликтов
Макдональд признается, что идея появилась на фоне мировых конфликтов / Фото: The Washington Post

Художник считает, что если элиты узнают о надвигающейся опасности раньше остальных и начнут срочно эвакуироваться, обычные люди тоже смогут заметить это через открытые данные.

Система анализирует перелеты в реальном времени

Алгоритм проекта сравнивает текущее количество одновременно летающих частных самолетов с историческими показателями. Если число рейсов резко превышает норму, система повышает уровень тревоги.

При этом Макдональд утверждает, что сервис не раскрывает личности пассажиров и не публикует личные данные владельцев самолетов. Все отслеживание основано исключительно на открытых авиационных данных.

Система анализирует перелеты в реальном времени
Система анализирует перелеты в реальном времени / Фото: скриншот с Youtube

Интересно, что после запуска система пока ни разу не поднималась выше четвертого уровня тревоги. Автор также встроил фильтры, учитывающие праздники и сезоны отпусков, чтобы избежать ложной паники.

Миллиардеры и бункеры

Проект вновь подогрел интерес к теме "бункеров для богатых". Писатель и документалист Дуглас Рашкофф ранее заявлял, что многие технологические магнаты действительно инвестируют в защищенные убежища и системы выживания на случай глобальных катастроф.

По словам Рашкоффа, часть сверхбогатых людей всерьез рассматривает сценарии мирового кризиса, вместо того чтобы вкладывать деньги в предотвращение возможных проблем.

На фоне этого в соцсетях все чаще обсуждают огромный разрыв между богатыми и обычными людьми. Согласно данным Федеральной резервной системы США, 1% населения контролирует почти треть всего богатства страны, тогда как нижняя половина населения владеет лишь небольшой долей активов.

Ранее Главред писал о том, что люди массово прячут дома наличные и консервы. Многие семьи все чаще готовятся к чрезвычайным ситуациям, опасаясь кибератак, отключений света и проблем с цифровыми платежами.

Также сообщалось о том, что что будет в последние часы перед концом света. Ученые попытались выяснить, как изменится поведение человечества в последние дни существования мира, и для этого использовали необычный эксперимент с онлайн-игрой

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Технологии Апокалипсис приложение интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

18:22Мир
Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

17:44Аналитика
Число раненых растет: РФ ударила по многоэтажкам Днепра, что известно

Число раненых растет: РФ ударила по многоэтажкам Днепра, что известно

17:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

Последние новости

19:26

Ловушка для ВСУ: стало известно, почему Кремль хочет втянуть Беларусь в войну

19:25

Есть ли угроза 16 часов без электроэнергии: тревожный прогноз новых отключений

19:16

Почти исчезло в 90-х — какое известное женское имя снова стало модным в Украине

19:10

Визит Путина в Китай провалился: Невзлин рассказал, что показали переговоры с Симнение

19:01

Какие украинские фамилии имеют клеймо изгнанника: они сохранились до наших дней

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
18:58

Почему кот касается лапой лица человека: настоящая причина удивит многихВидео

18:47

"Мати" или "матір": языковед объяснила, в чём разницаВидео

18:47

Украинка удивилась почему в Германии нельзя ночевать на собственной дачеВидео

18:46

"Хорошая новость" для Украины: эксперт назвал, что снизит цену на нефтьВидео

Реклама
18:41

Свириденко блокирует увольнение Болоховца вопреки позиции Зеленского, – Маландий

18:23

Сколько лет нужно откладывать на квартиру в Ровно: какова ситуация в других городах

18:22

Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

18:11

Нужно ли пасынкувать арбузы и дыни: правила ухода за бахчевыми культурами

18:01

Почему лук массово гниет: один народный способ может спасти грядкуВидео

17:56

Миллиардеры могут знать о конце света раньше остальных и готовятся

17:44

Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

17:44

Число раненых растет: РФ ударила по многоэтажкам Днепра, что известно

17:28

Пельмени получатся сочными и в разы вкуснее: что добавить в фарш

17:27

Удар по Украине радиоактивными "Шахедами": Игнат оценил угрозу

17:24

Украинцы платят на 50% больше за аренду: где подорожали квартиры

Реклама
17:16

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

17:12

Что надеть маме на выпускной 2026: секреты стилистов для статусного образа

17:05

Мужчина решил проверить мусор возле секонд-хенда и не пожалел

16:51

Кабачки можно будет собирать ведрами: главный секрет обильного урожаяВидео

16:47

"Мы должны властвовать над россиянами": Буданов сделал громкое заявление об истории Украины

16:38

Наступление с севера: Ступак раскрыл, есть ли угроза для Киева и чем это обернется для РБ

16:23

Почему не стоит стирать утром — народные приметы и логические причины

16:11

"Вырыл себе землянку": известный композитор пострадал от обстрела армии РФ

16:07

В эпицентре ядерного взрыва нашли "аномалию", которой не было на Земле

15:58

Россия изменила цели войны против Украины: Буданов назвал новые условия РФ для мира

15:53

СБУ "поджарила" кучу россиян: Зеленский показал кадры удара по ФСБВидео

15:40

Тест по ПДД, который "валит" многих на экзамене: можно ли обогнать тракторВидео

15:37

Новый курс валют на 22 мая: что изменится

15:25

Церковный календарь праздников на июнь 2026: когда Ивана Купала и Троица

15:21

Сильные грозовые дожди обрушатся на Украину: какие регионы будут плавать

15:13

Не только Донбасс: названы цели нового наступления РФ, какие города под угрозойВидео

15:09

"Я вернулась в Украину": экс-"ВИА Гра" Бушмина сообщила о тяжелом расставании

14:56

Проверенный способ защиты от клещей: какой предмет нужно взять из домаВидео

14:52

ВСУ изменили ситуацию на важном направлении фронта – россиян прижали

14:51

Пенсионерку перепутали с молодой моделью и не поверили в ее возрастВидео

Реклама
14:26

Российские НПЗ под прицелом: Зеленский показал последствия ударов по РФВидео

14:15

Оригинальный завтрак за считанные минуты: рецепт оладий с начинкой

14:14

"ВишивАнка" или "вишИванка" - как сказать правильно: ответ удивит многих

13:56

Какие приборы нужно всегда отключать от розетки: могут стать причиной пожараВидео

13:52

"Тая Повалий сказала": Кудлай раскрыла подставу от предательницы Украины

13:47

РФ нацелилась на ряд городов летом-осенью: Ступак – об угрозе из Беларуси и наступлении на КиевВидео

13:18

Украина тестирует новое оружие для отражения атак РФ: в чём его особенность

13:18

Простой домашний спрей помогает остановить нашествие крыс весной

12:53

Уголовные дела, самовары, российский паспорт. Журналисты рассказали новую историю о депутате Житомирского облсовета Костюшко

12:45

"Встречают тут с цветами": Даша Евтух внезапно вернулась в УкраинуВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять