Тайна Бэнкси раскрыта: СМИ назвали настоящее имя художника

https://glavred.info/world/tayna-benksi-raskryta-smi-nazvali-nastoyashchee-imya-hudozhnika-10748993.html Ссылка скопирована

СМИ назвали настоящее имя художника Бэнкси

Кратко:

На протяжении многих лет личность загадочного уличного художника Бэнкси оставалась одной из главных тайн современного искусства. Однако теперь, по данным журналистского расследования, его имя, вероятно, удалось установить.

Как сообщает агентство Reuters, под знаменитым псевдонимом может скрываться художник из британского города Бристоль - Робин Ганнингем. Именно там в 1990-е годы началась его творческая карьера.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Журналисты изучили архивные материалы, старые интервью, открытые документы и свидетельства людей, знакомых с художником. По их мнению, биография Ганнингема и обстоятельства его жизни наиболее точно совпадают с известными фактами о Бэнкси.

По данным расследования, в определённый период Ганнингем мог изменить имя на Дэвид Джонс. Предполагается, что это произошло на фоне попыток британских СМИ установить личность известного уличного художника.

Также журналисты напомнили об одном из эпизодов, связанном с его работами в Украине. В конце 2022 года к разрушенному дому в селе Горенка под Киевом подъехал автомобиль скорой помощи, из которого вышли трое мужчин. Они приложили трафареты и начали рисовать баллончиками с краской, после чего на стене появилось граффити с изображением бородатого мужчины в ванной. Позднее стало известно, что это одна из работ Бэнкси.

Эта работа была не единственной. Сам художник подтвердил авторство семи граффити, созданных в Киеве, Ирпене, Горенке и Бородянке.

Агентство напоминает, что Бэнкси получил мировую известность благодаря своим работам на стенах различных зданий. Многие из его граффити имеют ярко выраженный политический или социальный смысл.

Новости искусства

О персоне: Бэнкси Бэнкси - это псевдоним самого известного в мире анонимного художника стрит-арта, политического активиста и режиссера родом из Великобритании. Бэнкси использует технику трафаретной печати (трафареты), что позволяет быстро наносить изображения и избегать ареста за вандализм. Его работы отличаются сатирой, черным юмором и острыми социальными комментариями на темы войны, капитализма и экологии. Личность художника официально не подтверждена. Самая популярная версия (подкрепленная исследованиями и недавними расследованиями) гласит, что под маской скрывается житель Бристоля Робин Ганнингем. Другие теории связывают его с Робертом Дель Ная из группы Massive Attack. Свою деятельность Бэнкси начал в начале 1990-х годов в бристольском андерграунде. В 2022 году художник подтвердил авторство семи муралов в Киеве и пригородах (Бородянка, Ирпень, Горенка), посвященных войне. Бэнкси превратил граффити из маргинального вандализма в дорогостоящее современное искусство, сохранив при этом протестный дух. Для подтверждения подлинности его работ существует специальная организация Pest Control.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред