Тайна Бэнкси раскрыта: СМИ назвали настоящее имя художника

Виталий Кирсанов
14 марта 2026, 19:11
Журналисты изучили архивные материалы, старые интервью, открытые документы и свидетельства людей, знакомых с художником.
СМИ назвали настоящее имя художника Бэнкси

  • Бэнкси превратил граффити из маргинального вандализма в искусство
  • Под псевдонимом может скрываться художник из города Бристоль

На протяжении многих лет личность загадочного уличного художника Бэнкси оставалась одной из главных тайн современного искусства. Однако теперь, по данным журналистского расследования, его имя, вероятно, удалось установить.

Как сообщает агентство Reuters, под знаменитым псевдонимом может скрываться художник из британского города Бристоль - Робин Ганнингем. Именно там в 1990-е годы началась его творческая карьера.

Журналисты изучили архивные материалы, старые интервью, открытые документы и свидетельства людей, знакомых с художником. По их мнению, биография Ганнингема и обстоятельства его жизни наиболее точно совпадают с известными фактами о Бэнкси.

По данным расследования, в определённый период Ганнингем мог изменить имя на Дэвид Джонс. Предполагается, что это произошло на фоне попыток британских СМИ установить личность известного уличного художника.

Также журналисты напомнили об одном из эпизодов, связанном с его работами в Украине. В конце 2022 года к разрушенному дому в селе Горенка под Киевом подъехал автомобиль скорой помощи, из которого вышли трое мужчин. Они приложили трафареты и начали рисовать баллончиками с краской, после чего на стене появилось граффити с изображением бородатого мужчины в ванной. Позднее стало известно, что это одна из работ Бэнкси.

Эта работа была не единственной. Сам художник подтвердил авторство семи граффити, созданных в Киеве, Ирпене, Горенке и Бородянке.

Агентство напоминает, что Бэнкси получил мировую известность благодаря своим работам на стенах различных зданий. Многие из его граффити имеют ярко выраженный политический или социальный смысл.

Как писал Главред, в Украине родилось много выдающихся художников, однако некоторых из них мы только начинаем открывать. Мир знает одного из художников под именем Никифор Криницкий, а в документах он фигурировал как Епифаний Дровняк. Художник появился на свет 21 мая 1895 года в курортном городке Крыница на Лемковщине. Его жизнь напоминает сюжет киноленты: сиротство, лишения и невероятная гениальность, которая проросла несмотря на все трудности.

Казимир Малевич - один из самых культовых художников всех времен, чья картина "Черный квадрат" перевернула само представление об искусстве. Однако, даже несмотря на то, что он работал и в Петербурге, и преподавал в России, сам Малевич неоднократно подчеркивал свою украинскую идентичность - и через язык, и через искусство. Например, в 1920-х годах он вернулся в Киев, где активно взаимодействовал с украинскими художниками, в частности с Михаилом Бойчуком.

Ранее мужчина и женщина, связанные в течение целого года, рассказали о том, что они открыли для себя во время этого странного сотрудничества. В 1983-1984 годах художники Течинг Хсие и Линда Монтано реализовали один из самых радикальных перформансов в современном искусстве - они провели год, связанные между собой 2,5-метровой веревкой, но без права касаться друг друга.

О персоне: Бэнкси

Бэнкси - это псевдоним самого известного в мире анонимного художника стрит-арта, политического активиста и режиссера родом из Великобритании.

Бэнкси использует технику трафаретной печати (трафареты), что позволяет быстро наносить изображения и избегать ареста за вандализм. Его работы отличаются сатирой, черным юмором и острыми социальными комментариями на темы войны, капитализма и экологии.

Личность художника официально не подтверждена. Самая популярная версия (подкрепленная исследованиями и недавними расследованиями) гласит, что под маской скрывается житель Бристоля Робин Ганнингем. Другие теории связывают его с Робертом Дель Ная из группы Massive Attack.

Свою деятельность Бэнкси начал в начале 1990-х годов в бристольском андерграунде.

В 2022 году художник подтвердил авторство семи муралов в Киеве и пригородах (Бородянка, Ирпень, Горенка), посвященных войне.

Бэнкси превратил граффити из маргинального вандализма в дорогостоящее современное искусство, сохранив при этом протестный дух. Для подтверждения подлинности его работ существует специальная организация Pest Control.

