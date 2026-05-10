Поставки для армии РФ сорваны: партизаны провели успешную диверсию в тылу

Мария Николишин
10 мая 2026, 07:55
Партизаны разрушают военную инфраструктуру РФ изнутри.
Диверсия партизан в тылу РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Партизаны провели диверсию в тылу армии РФ
  • В результате этого РФ потеряла грузовой электровоз
  • Переброска российских резервов на фронт затруднилась

Партизаны "Атеш" провели успешную диверсию в тылу российской оккупационной армии и сорвали переброску военных грузов на Сумское направление. Об этом партизанское движение сообщило в Telegram.

Отмечается, что партизаны провели результативную операцию на одном из железнодорожных участков Липецкой области РФ. В результате диверсии был уничтожен грузовой электровоз, который враг задействует для обеспечения нужд российской армии.

"Такие локомотивы используются для доставки боеприпасов, топлива, вооружения и тяжелой техники из глубины страны к направлениям активных боевых действий. Нарушение работы даже одной такой единицы существенно затрудняет снабжение передовых подразделений и замедляет переброску резервов", — говорится в сообщении.

В "Атеш" добавили, что выведенный из строя электровоз больше не сможет участвовать в транспортировке военных эшелонов, что означает, что еще одна часть логистической системы врага остановлена.

"Мы последовательно ослабляем возможности врага и создаем проблемы для ВС РФ. "Атеш" продолжает работать там, где враг чувствует себя в безопасности, разрушая его военную инфраструктуру изнутри", — подытожили партизаны.

Полное видео смотрите в нашем телеграм-канале по ссылке.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Наступление РФ на Сумскую область

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло говорил, что стремительного продвижения российских войск вглубь Сумской области пока не ожидается.

По его словам, российские войска осуществляют инфильтрацию в приграничных населенных пунктах.

"Стремительного продвижения вглубь области точно не будет, полуокружения пока нет и угрозы полуокружения нет", — добавил он.

Сумы / Инфографика: Главред

Диверсии партизан — последние новости

Как сообщал Главред, 18 марта агенты партизанского движения вывели из строя тепловоз под Симферополем во временно оккупированном Крыму и заблокировали поставки ВС страны-агрессора России на Запорожском направлении.

26 февраля партизаны провели успешную диверсию под Севастополем, посвященную "Дню сопротивления оккупации Крыма". Агентам удалось вывести из строя объекты связи, в частности те, которые мешают работе украинских дронов.

18 января в Брянской области России была зафиксирована очередная диверсия, ответственность за которую взяло на себя движение "Атеш". По данным организации, их агент вывел из строя оборудование на одной из местных электроподстанций, обеспечивавшей энергоснабжением важные для российской армии объекты.

Об источнике: движение "Атеш"

"Атеш" — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

