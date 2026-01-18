Удар по логистике РФ: партизаны "АТЕШ" атаковали ключевой энергообъект Брянска

Электроподстанция обеспечивает энергией железнодорожную станцию Полпинская.

https://glavred.info/war/udar-po-logistike-rf-partizany-atesh-atakovali-klyuchevoy-energoobekt-bryanska-10733219.html Ссылка скопирована

Партизаны "АТЕШ" ударили по ключевой подстанции в Брянске / Коллаж: Главред, фото: АТЕШ/Telegram

Основное:

"Атеш" обесточил важную подстанцию в Брянской области

Задержано движение эшелонов с боеприпасами

Возникли проблемы на предприятиях и топливных базах МО РФ

В Брянской области России зафиксирована очередная диверсия, ответственность за которую взяло движение "Атеш". По данным организации, их агент вывел из строя оборудование на одной из местных электроподстанций, которая обеспечивала энергоснабжение важных для российской армии объектов.

Подстанция поставляла электричество железнодорожной станции, через которую проходят эшелоны с боеприпасами и военной техникой, а также ряду предприятий и топливных баз, работающих на нужды российского Минобороны. В "Атеш" подчеркнули, что именно эта инфраструктура играет ключевую роль в логистике российских войск.

видео дня

Партизаны заявили, что отключение электроэнергии привело к перебоям в работе автоматики и задержкам в транспортировке грузов. По их словам, проблемы возникли и на предприятиях района, в частности на Брянском ремонтном предприятии, а также на топливных складах, где без электричества затруднилась работа насосов и систем безопасности.

В движении назвали операцию "важным ударом по военной инфраструктуре РФ" и пообещали продолжать действия, направленные на осложнение логистики российских сил.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика - Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины нанесли удары по трем буровым платформам компании "Лукойл" в акватории Каспийского моря. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

В ночь на 10 января украинские защитники также атаковали ряд военных целей на территории России и на временно оккупированных украинских землях. В частности, под удар попала нефтебаза "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области, которая использовалась для обеспечения топливом подразделений оккупационной армии. Объем нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении 59 дронов над восемью регионами, а также над Черным морем, Краснодарским краем, Республикой Адыгея и временно оккупированным Крымом.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред