Вспыхнул пожар и власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

Некоторых россиян могут эвакуировать из-за последствий атаки украинских дронов.

Что известно о последствиях атаки дронов на Россию / Коллаж: Главред, фото: скриншот (иллюстративный), t.me/mchs_official

Главное:

Ночью Россию атаковали десятки дронов

Над НПЗ местные жители увидели дроны

Местные власти признали попадание по нефтебазе

В ночь на 10 января страну-агрессора Россию атаковали беспилотники. Минобороны РФ сообщило о якобы сбитых 59 дронах над 8 областями, Черным морем, Краснодарским краем, Республикой Адыгея и над временно оккупированным Крымом.

Из-за угрозы ударов в аэропортах Краснодара и Геленджика был объявлен план "Ковер", что привело к временным ограничениям приема и выпуска самолетов.

Что известно об атаке на Краснодарский край

В местных пабликах Краснодарского края ночью сообщили об опасности БПЛА и даже ракетной опасности. Россияне отметили, что, предварительно, целью дронов был НПЗ в Славянске-на-Кубани.

Что известно об атаке на Волгоградскую область

В результате атаки на Волгоградскую область на территории нефтебазы возник пожар. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента. На случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность пункт временного размещения в Октябрьской школе N2. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Могут ли украинские удары вызвать масштабный блэкаут в России — мнение эксперта

Главред писал, что по словам эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, украинские удары по энергетической инфраструктуре России уже приводят к локальным блэкаутам в определенных регионах.

При наличии необходимых средств поражения случаи блэкаутов в России могут становиться более частыми. Эксперт пояснил, что если из условной сотни дронов до цели доходят единицы, последствия будут ощутимы, но не критичны.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что с целью снижения наступательных возможностей РФ подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Оскольнефтеснаб" Белгородской области РФ.

Ранее Нейский район Костромской области РФ атаковали беспилотники. Целью атаки стал 100-й склад боеприпасов и вооружения главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Накануне стало известно, что на территории России произошли возгорания сразу на двух промышленных объектах в результате атак. Речь идет о нефтехранилище в городе Людиново Калужской области и нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильский Краснодарского края.

