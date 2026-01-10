Укр
Читать на украинском
Вспыхнул пожар и власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

Анна Косик
10 января 2026, 07:47
Некоторых россиян могут эвакуировать из-за последствий атаки украинских дронов.
МЧС России, пожар
Что известно о последствиях атаки дронов на Россию / Коллаж: Главред, фото: скриншот (иллюстративный), t.me/mchs_official

Главное:

  • Ночью Россию атаковали десятки дронов
  • Над НПЗ местные жители увидели дроны
  • Местные власти признали попадание по нефтебазе

В ночь на 10 января страну-агрессора Россию атаковали беспилотники. Минобороны РФ сообщило о якобы сбитых 59 дронах над 8 областями, Черным морем, Краснодарским краем, Республикой Адыгея и над временно оккупированным Крымом.

Из-за угрозы ударов в аэропортах Краснодара и Геленджика был объявлен план "Ковер", что привело к временным ограничениям приема и выпуска самолетов.

Что известно об атаке на Краснодарский край

В местных пабликах Краснодарского края ночью сообщили об опасности БПЛА и даже ракетной опасности. Россияне отметили, что, предварительно, целью дронов был НПЗ в Славянске-на-Кубани.

Что известно об атаке на Волгоградскую область

В результате атаки на Волгоградскую область на территории нефтебазы возник пожар. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента. На случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность пункт временного размещения в Октябрьской школе N2. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Могут ли украинские удары вызвать масштабный блэкаут в России — мнение эксперта

Главред писал, что по словам эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, украинские удары по энергетической инфраструктуре России уже приводят к локальным блэкаутам в определенных регионах.

При наличии необходимых средств поражения случаи блэкаутов в России могут становиться более частыми. Эксперт пояснил, что если из условной сотни дронов до цели доходят единицы, последствия будут ощутимы, но не критичны.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что с целью снижения наступательных возможностей РФ подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Оскольнефтеснаб" Белгородской области РФ.

Ранее Нейский район Костромской области РФ атаковали беспилотники. Целью атаки стал 100-й склад боеприпасов и вооружения главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Накануне стало известно, что на территории России произошли возгорания сразу на двух промышленных объектах в результате атак. Речь идет о нефтехранилище в городе Людиново Калужской области и нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильский Краснодарского края.

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

краснодарский край НПЗ война России и Украины атака дронов Удары вглубь РФ
Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

