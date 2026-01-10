Вспыхнул пожар и власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

Главное:
- Ночью Россию атаковали десятки дронов
- Над НПЗ местные жители увидели дроны
- Местные власти признали попадание по нефтебазе
В ночь на 10 января страну-агрессора Россию атаковали беспилотники. Минобороны РФ сообщило о якобы сбитых 59 дронах над 8 областями, Черным морем, Краснодарским краем, Республикой Адыгея и над временно оккупированным Крымом.
Из-за угрозы ударов в аэропортах Краснодара и Геленджика был объявлен план "Ковер", что привело к временным ограничениям приема и выпуска самолетов.
Что известно об атаке на Краснодарский край
В местных пабликах Краснодарского края ночью сообщили об опасности БПЛА и даже ракетной опасности. Россияне отметили, что, предварительно, целью дронов был НПЗ в Славянске-на-Кубани.
Что известно об атаке на Волгоградскую область
В результате атаки на Волгоградскую область на территории нефтебазы возник пожар. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента. На случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность пункт временного размещения в Октябрьской школе N2. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Могут ли украинские удары вызвать масштабный блэкаут в России — мнение эксперта
Главред писал, что по словам эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, украинские удары по энергетической инфраструктуре России уже приводят к локальным блэкаутам в определенных регионах.
При наличии необходимых средств поражения случаи блэкаутов в России могут становиться более частыми. Эксперт пояснил, что если из условной сотни дронов до цели доходят единицы, последствия будут ощутимы, но не критичны.
Удары вглубь России - последние новости
Напомним, Главред писал, что с целью снижения наступательных возможностей РФ подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Оскольнефтеснаб" Белгородской области РФ.
Ранее Нейский район Костромской области РФ атаковали беспилотники. Целью атаки стал 100-й склад боеприпасов и вооружения главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.
Накануне стало известно, что на территории России произошли возгорания сразу на двух промышленных объектах в результате атак. Речь идет о нефтехранилище в городе Людиново Калужской области и нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильский Краснодарского края.
Другие новости:
- Когда РФ может нанести новый удар Орешником: названы вероятные сроки
- В Киеве гудят взрывы: РФ массово атакует ударными дронами
- Новый прогноз по доллару: ждать ли резкого скачка валюты и когда
Об источнике: Министерство обороны России
Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред