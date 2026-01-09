Укр
В Киеве гремят взрывы: РФ массированно атакует ударными дронами

Алексей Тесля
9 января 2026, 23:30
187
В столице работают силы ПВО, вражеские БПЛА заходят на Киев с севера.
РФ атакует беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: 117 ОМБр, скриншот map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Киев массированно атакуют российские ударные беспилотники
  • В Киеве слышны взрывы, работают силы ПВО

Киев массированно атакуют российские ударные беспилотники в ночь на субботу, 10 января.

О работе сил ПВО сообщил в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его данным, вражеские БпЛА атакуют Киев с северного направления.

"В столице работают силы ПВО. Вражеские БПЛА заходят на Киев с севера", - написал Кличко.

Атаку российских беспилотников также подтвердил глава КГВА Тимур Ткаченко.

"В Киеве воздушная тревога, раздаются взрывы. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", - написал он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе для Киева из-за атаки беспилотниками РФ.

"Вражеские беспилотники над городом Киев, находитесь в безопасных местах", - отметили в ВС.

Угроза новых атак РФ: прогноз эксперта

Бывший замглавы Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко заявил, что противник и дальше увеличивает арсеналы ракет и дронов. По его словам, такая динамика может указывать на подготовку к очередной волне масштабных атак.

Удары РФ по Украине: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области. РФ нанесла удар по двум гражданским судам, одно из которых направлялось в порт Черноморск, другое - в Одессу.

Напомним, что поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметили, что под ударом находился объект критической инфраструктуры. Сообщалось, что оккупанты, возможно, нанесли удар "Орешником".

Напомним, Главред писал, что в ночь на 9 января армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском районах.

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года.

