В Киеве гремят взрывы: РФ массированно атакует ударными дронами

В столице работают силы ПВО, вражеские БПЛА заходят на Киев с севера.

РФ атакует беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: 117 ОМБр, скриншот map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com

Главное:

Киев массированно атакуют российские ударные беспилотники

В Киеве слышны взрывы, работают силы ПВО

Киев массированно атакуют российские ударные беспилотники в ночь на субботу, 10 января.

О работе сил ПВО сообщил в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его данным, вражеские БпЛА атакуют Киев с северного направления.

"В столице работают силы ПВО. Вражеские БПЛА заходят на Киев с севера", - написал Кличко.

Атаку российских беспилотников также подтвердил глава КГВА Тимур Ткаченко.

"В Киеве воздушная тревога, раздаются взрывы. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", - написал он.

Ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе для Киева из-за атаки беспилотниками РФ.

"Вражеские беспилотники над городом Киев, находитесь в безопасных местах", - отметили в ВС.

Угроза новых атак РФ: прогноз эксперта

Бывший замглавы Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко заявил, что противник и дальше увеличивает арсеналы ракет и дронов. По его словам, такая динамика может указывать на подготовку к очередной волне масштабных атак.

Другие новости:

О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года.

