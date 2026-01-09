В Киеве гремят взрывы: РФ массированно атакует ударными дронами

Главное:
- Киев массированно атакуют российские ударные беспилотники
- В Киеве слышны взрывы, работают силы ПВО
Киев массированно атакуют российские ударные беспилотники в ночь на субботу, 10 января.
О работе сил ПВО сообщил в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его данным, вражеские БпЛА атакуют Киев с северного направления.
"В столице работают силы ПВО. Вражеские БПЛА заходят на Киев с севера", - написал Кличко.
Атаку российских беспилотников также подтвердил глава КГВА Тимур Ткаченко.
"В Киеве воздушная тревога, раздаются взрывы. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", - написал он.
Ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе для Киева из-за атаки беспилотниками РФ.
"Вражеские беспилотники над городом Киев, находитесь в безопасных местах", - отметили в ВС.
Угроза новых атак РФ: прогноз эксперта
Бывший замглавы Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко заявил, что противник и дальше увеличивает арсеналы ракет и дронов. По его словам, такая динамика может указывать на подготовку к очередной волне масштабных атак.
Удары РФ по Украине: новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области. РФ нанесла удар по двум гражданским судам, одно из которых направлялось в порт Черноморск, другое - в Одессу.
Напомним, что поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметили, что под ударом находился объект критической инфраструктуры. Сообщалось, что оккупанты, возможно, нанесли удар "Орешником".
Напомним, Главред писал, что в ночь на 9 января армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском районах.
Другие новости:
- Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка
- Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ
- Жителей Киева призывают выезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему
О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред