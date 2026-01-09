Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

Инна Ковенько
9 января 2026, 11:55обновлено 9 января, 12:29
1881
Юрий Игнат объяснил, почему Россия нанесла удар именно по Львовской области и какую цель преследуют оккупанты.
Удар 'Орешником' по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ
Игнат раскрыл детали российской атаки "Орешником" по Львовской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

Кратко:

  • Армия РФ нанесла удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности
  • Удар "Орешником" носит демонстративный и медийный характер
  • Таким образом враг стремится запугать Запад и посеять панику среди украинцев

В ночь на 9 января российские войска нанесли удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности. РФ пытается запугать страны Запада, демонстрируя свою якобы способность наносить удары вплоть до границ НАТО.

Цель Москвы - создать громкий информационный эффект и посеять панику среди украинцев. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава управления коммуникации Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

видео дня

"Мы не знаем, как там Путин называет "Арешник". Мы говорим о баллистической ракете, баллистической ракете средней дальности. Конечно, это оружие, которым уже не в первый раз Путин пугает Запад. Скажем так, применяет по Украине", - пояснил Игнат.

По его словам, в прошлый раз по Днепру была примерно такая атака, "но сегодня это Львовщина".

Как рассказал представитель Воздушных сил, такими ударами РФ пытается показать, что может наносить удары рядом с территорией стран-членов Альянса, используя это как инструмент психологического и политического давления.

"Таким образом противник делает мощную и медийную тему, потому что нужно запугать Запад. Мол, "мы бьем далеко, бьем аж под границы стран НАТО". Географическое расположение Львова, понятно, близко к Польше. Поэтому противник выбрал этот регион, чтобы провести такие атакующие действия с целью влияния на наших партнеров", - отметил Игнат.

Игнат также пояснил, что массированные обстрелы критической инфраструктуры имеют целью не только влияние на международных партнеров Украины, но и запугивание населения, особенно в преддверии морозов.

По его словам, во время ночной атаки россияне не применяли свою стратегическую авиацию, то есть не запускали ракеты с самолетов Ту. Использовались только наземные комплексы, в частности "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-400, которые могут действовать по баллистической траектории, а также "Калибры" из акватории Черного моря.

Удар "Орешника" по Львовской области в ночь на 9 января 2026 года - последние новости

Как писал Главред, поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметили, что под ударом находился объект критической инфраструктуры.

Сообщалось, что оккупанты, возможно, нанесли удар "Орешником". Момент атаки попал на видео.

Утром 9 января в Минобороны РФ подтвердили удар "Орешником" по Украине, оккупанты заявили, что это ответ на фейковую атаку по резиденции главы Кремля Владимира Путина в конце декабря 2025 года.

Воздушные силы ВСУ также подтвердили вражеский удар ракетой "Орешник". Сбить ее не удалось. Всего было обнаружено 278 воздушных целей. Среди них - 242 дрона и 36 ракет.

Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, это первый случай применения такого типа удара по Львову с начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что город расположен менее чем в 70 километрах от границы с ЕС.

Что стоит за ударом "Орешнико" по Львову - мнение эксперта

Как сообщал Главред, удар по Львову ракетой "Орешник" - это послание Западу о том, что страна-агрессор Россия на самом деле не собирается договариваться о мире. Такое мнение в эфире Ранок.LIVE озвучил председатель Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж.

По его словам, переговорную страницу следует не закрывать окончательно, а отодвинуть на второй план, переходя к более активным шагам.

"Послание РФ к Европе и к Соединенным Штатам одно: "Вы дураки, мы над вами смеемся, мы делаем все, что хотим, а вы играете в какие-то переговоры и что-то обещаете и давите на Украину больше", - говорится в сообщении.

Кедр, Ракетный комплекс Кедр
Ракетный комплекс "Кедр"/ Инфографика: Главред

Читайте также:

О личности: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Юрий Игнат Ракетная атака на Украину Ракета Орешник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жителей Киева призывают уезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему

Жителей Киева призывают уезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему

12:17Украина
Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

11:55Украина
Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка

Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка

11:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

Тысячи погибших: в Польше предупредили о замысле Путина по войне в Украине

Тысячи погибших: в Польше предупредили о замысле Путина по войне в Украине

Последние новости

12:34

Что сажать в январе 2026: список овощей для раннего и богатого урожая

12:30

Листья теряют цвет и вянут: эксперт назвал главную причину "зимнего спада"

12:25

Мишина жестко поставила точку в ссоре с Денисенко из-за Фединчика — что случилось

12:17

Жителей Киева призывают уезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему

11:55

Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
11:54

"Меня догнало": Каменских из больницы раскрыла причины своей госпитализации

11:20

Кейт Миддлтон в больнице сделала заявление о своей болезни — деталиВидео

11:12

Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка

11:11

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Реклама
11:07

Кремль послал месседж Западу: что стоит за ударом "Орешником" по Львову

11:00

Подземные лабиринты и великаны на кладбище: история загадочной деревни в Украине

10:44

"Я твердо убежден": Трамп примет участие в будущей обороне Украины

10:44

Удар "Орешником" по Львову: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

10:36

Ротару отреагировала на обстрел Киева и показала страшные фото

10:29

Удары по энергетике и не только: введены экстренные отключения света

10:11

На Львовщине сотни людей остались без газа после удара РФ: когда восстановят подачу

10:10

"Бомжуем": Потап высказался после госпитализации КаменскихВидео

10:00

Сможет ли Путин торговаться с Трампом по Украине: эксперт дал прогноз

09:47

Чистое противень за копейки без химии: три способа избавиться от стойкого жираВидео

09:36

Ракета летела со скоростью 13 тыс. км/ч: Садовый раскрыл детали удара "Орешником" по Львову

Реклама
09:12

Куча ракет, дронов и даже "Орешник": сколько целей запустила РФ по Украине

08:46

Испортит за один цикл: какие вещи категорически нельзя мыть в посудомойкеВидео

08:20

"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известноФотоВидео

08:10

Потери оккупантов за первую неделю января 2026 в цифрахмнение

08:01

РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенкомФотоВидео

06:50

Массированная атака РФ на Киев: 4 погибших, в городе - перебои со светом, теплом и водойФотоВидео

06:10

Зачем Трамп "дал зелёный свет" о новых санкциях против Рфмнение

05:30

На Тернопольщину надвигаются метели: синоптики сказали, какой будет погода 9 января

04:41

Когда-то все обожали: почему продукты из СССР потеряли популярность

04:26

Как избавиться от пятен от тонального крема на пуховике навсегда - крутой лайфхак

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика в парке за 19 секунд

03:21

Открытие на грани фантастики: условие для жизни в ледяном океане у Юпитера

02:41

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денегВидео

02:12

Авто заносит на гололеде - что сделать в первую секунду и куда крутить руль

01:30

От Дженнифер к Дженнифер и обратно: бывшая Бена Аффлека озвучила правду о разводе

00:24

Андрей Пятов воссоединился с экс-женой через год после развода

08 января, четверг
23:59

По всей Украине объявлена тревога - во Львове прогремела серия взрывов

23:15

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверитьВидео

22:58

Король в здании: топ-5 лучших фильмов с участием Элвиса Пресли

22:36

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Реклама
22:23

Советники Трампа обсудили с посланцем Путина завершение войны в Украине - Axios

22:03

"Думала, будет другим": Каменских попала в больницу на пятый день голодовки

21:21

О накипи можно забыть: мгновенный и безопасный способ очистки чайникаВидео

20:35

"Есть информация": Зеленский назвал дату нового массированного удара РФВидео

20:30

Кадровые изменения в четырех регионах: Зеленский утвердил новых руководителей ОГА

20:28

Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарейВидео

19:52

Днепр без света: эксперт раскрыл проблемы, которые "обнажил" последний удар РФ

19:40

Основан беглецами из РФ в XVIII веке - в каком городе Украины нет улицВидео

19:40

Оппозиция в РФ - это симбиоз чекистских агентов с полезными идиотамимнение

19:02

Чем заменить песок и соль для борьбы с гололедом: лучшие и эффективные решенияВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять