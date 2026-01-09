Удар 'Орешником' по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

Юрий Игнат объяснил, почему Россия нанесла удар именно по Львовской области и какую цель преследуют оккупанты.

Игнат раскрыл детали российской атаки "Орешником" по Львовской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

Кратко:

Армия РФ нанесла удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности

Удар "Орешником" носит демонстративный и медийный характер

Таким образом враг стремится запугать Запад и посеять панику среди украинцев

В ночь на 9 января российские войска нанесли удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности. РФ пытается запугать страны Запада, демонстрируя свою якобы способность наносить удары вплоть до границ НАТО.

Цель Москвы - создать громкий информационный эффект и посеять панику среди украинцев. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава управления коммуникации Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Мы не знаем, как там Путин называет "Арешник". Мы говорим о баллистической ракете, баллистической ракете средней дальности. Конечно, это оружие, которым уже не в первый раз Путин пугает Запад. Скажем так, применяет по Украине", - пояснил Игнат.

По его словам, в прошлый раз по Днепру была примерно такая атака, "но сегодня это Львовщина".

Как рассказал представитель Воздушных сил, такими ударами РФ пытается показать, что может наносить удары рядом с территорией стран-членов Альянса, используя это как инструмент психологического и политического давления.

"Таким образом противник делает мощную и медийную тему, потому что нужно запугать Запад. Мол, "мы бьем далеко, бьем аж под границы стран НАТО". Географическое расположение Львова, понятно, близко к Польше. Поэтому противник выбрал этот регион, чтобы провести такие атакующие действия с целью влияния на наших партнеров", - отметил Игнат.

Игнат также пояснил, что массированные обстрелы критической инфраструктуры имеют целью не только влияние на международных партнеров Украины, но и запугивание населения, особенно в преддверии морозов.

По его словам, во время ночной атаки россияне не применяли свою стратегическую авиацию, то есть не запускали ракеты с самолетов Ту. Использовались только наземные комплексы, в частности "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-400, которые могут действовать по баллистической траектории, а также "Калибры" из акватории Черного моря.

Удар "Орешника" по Львовской области в ночь на 9 января 2026 года - последние новости

Как писал Главред, поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметили, что под ударом находился объект критической инфраструктуры.

Сообщалось, что оккупанты, возможно, нанесли удар "Орешником". Момент атаки попал на видео.

Утром 9 января в Минобороны РФ подтвердили удар "Орешником" по Украине, оккупанты заявили, что это ответ на фейковую атаку по резиденции главы Кремля Владимира Путина в конце декабря 2025 года.

Воздушные силы ВСУ также подтвердили вражеский удар ракетой "Орешник". Сбить ее не удалось. Всего было обнаружено 278 воздушных целей. Среди них - 242 дрона и 36 ракет.

Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, это первый случай применения такого типа удара по Львову с начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что город расположен менее чем в 70 километрах от границы с ЕС.

Что стоит за ударом "Орешнико" по Львову - мнение эксперта

Как сообщал Главред, удар по Львову ракетой "Орешник" - это послание Западу о том, что страна-агрессор Россия на самом деле не собирается договариваться о мире. Такое мнение в эфире Ранок.LIVE озвучил председатель Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж.

По его словам, переговорную страницу следует не закрывать окончательно, а отодвинуть на второй план, переходя к более активным шагам.

"Послание РФ к Европе и к Соединенным Штатам одно: "Вы дураки, мы над вами смеемся, мы делаем все, что хотим, а вы играете в какие-то переговоры и что-то обещаете и давите на Украину больше", - говорится в сообщении.

Ракетный комплекс "Кедр"/ Инфографика: Главред

О личности: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

