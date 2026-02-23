"Слабое звено" в регламенте: Ребров готовит резонансное изменение в календаре УПЛ

Журналист объяснил, какие матчи 21-го тура могут пройти раньше и почему возникла такая необходимость.

УПЛ рассматривает перенос матчей 21-го тура / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Кратко:

Ребров попросил УПЛ перенести матчи 21-го тура

"Динамо" и "Полесье" могут сыграть в четверг

Поединок "Шахтера" против "Зари" перенесут на неопределенный срок

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров планирует обратиться к Украинской Премьер-лиге с просьбой перенести матчи 21-го тура с участием "Динамо", "Шахтера" и "Полесья". Цель – предоставить игрокам сборной больше времени на подготовку к плей-офф за выход на ЧМ-2026.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас в своем YouTube-канале, матчи "Динамо" и "Полесья", которые должны были состояться в выходные, могут быть перенесены на четверг. Это позволит командам сыграть на два-три дня раньше и освободить время для сборной.

Зато игра "Шахтера" в Лиге конференций запланирована на четверг, поэтому клуб не может сдвинуть свой матч. Поединок "Шахтера" против "Зари", по информации Бурбаса, будет перенесен на неопределенный срок.

Лазейка в регламенте УПЛ

Хотя регламент УПЛ в последнее время запрещает перенос матчей, существует "лазейка": дирекция лиги может рассмотреть перенос по представлению Комитета национальных сборных.

"Получается, что можно даже тогда, когда по закону переносить нельзя", — подчеркнул журналист.

Это решение дает сборной Украины дополнительное время для подготовки к ключевому матчу плей-офф ЧМ-2026, одновременно создавая вопросы относительно согласованности турнирного календаря клубных соревнований.

