Научный факт или красивая легенда: ученый о том, "выдают" ли человека запахи

Человек ощущает запахи, но науку интересует, могут ли некоторые из них действовать как скрытые химические сигналы, влияющие на наше поведение?

С этим вопросом журналисты обратились к биологу Тристраму Уайатту из Оксфордского университета, который много лет изучает феромоны, пишет IFLScience.

Что такое феромоны

Феромоны — это химические вещества, с помощью которых особи одного вида передают друг другу сигналы. Они способны менять поведение или физиологическое состояние получателя. Термин появился в 1959 году после открытия первого такого соединения.

Как их открыли

Первым доказанным феромоном стал сигнал самки шелкопряда, который заставлял самцов активно искать её. Немецкий химик Адольф Бутенандт выделил это вещество, переработав сотни тысяч насекомых, и подтвердил его действие поведенческой реакцией самцов. Сегодня аналогичные исследования проводят с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии — теперь достаточно одной особи.

Позже выяснилось, что у многих видов феромон — это не одна молекула, а сложная комбинация веществ, что значительно усложняет поиск.

У кого есть феромоны

У социальных насекомых — муравьёв, пчёл — феромоны играют ключевую роль: они помогают прокладывать тропы или подавать сигналы тревоги. У млекопитающих их существование долго обсуждалось, но сегодня доказано, что, например, у кроликов есть феромон, помогающий детёнышам находить мать для кормления.

А у людей?

Прямых доказательств существования человеческих феромонов пока нет. Однако есть косвенные признаки: запах тела меняется в период полового созревания, активируются определённые железы. У других млекопитающих такие изменения связаны с репродуктивной функцией, поэтому учёные считают вероятным, что и у людей могут существовать подобные сигналы.

Почему это сложно доказать

Чтобы официально признать вещество феромоном, нужно пройти строгую процедуру: выявить поведенческий эффект, выделить молекулу, синтезировать её и подтвердить действие повторно. Для человека такие эксперименты требуют высокой точности и большого числа участников — пока этого не удалось сделать.

Возможные направления исследований

Учёные предлагают начинать с изучения поведения. Например, есть данные, что новорождённые реагируют на запахи, выделяемые кормящими женщинами, причём не только на запах своей матери. Это может указывать на существование универсальных химических сигналов, характерных для всего вида — именно так работают классические феромоны.

Таким образом, вопрос о "человеческих феромонах" остаётся открытым. Но если они существуют, их роль может быть гораздо шире, чем просто влияние на сексуальное поведение.

