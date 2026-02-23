Укр
"Хорошая русская" Земфира испугалась украинских флагов и пропала со сцены — детали

Кристина Трохимчук
23 февраля 2026, 10:19
56
Певица приостановила карьеру.
Земфира - позиция
Где сейчас Земфира / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Земфира

Вы узнаете:

  • Земфира отказалась от выступлений
  • Что произошло с певицей

Российская певица Земфира, которая ранее высказывалась против террористической войны РФ против Украины, внезапно исчезла с радаров. Как сообщают росСМИ, артистка испугалась проявлений поддержки Украины на своих концертах и решила приостановить карьеру.

Земфира решила переехать из Парижа, где жила в последнее время, в Лондон. Также певица намерена некоторое время не выходить на сцену и отдохнуть от публичной жизни. Однако, по данным СМИ, причиной внезапного творческого отпуска может быть попытка обезопасить себя перед российскими властями и дистанцироваться от темы поддержки Украины.

видео дня
Земфира с Ренатой Литвиновой
Земфира с Ренатой Литвиновой / фото: instagram.com, Земфира

"Певица боится, что ее могут задержать и депортировать в Россию, где якобы арестуют за желто-синие флаги на концертах, оппозиционные плакаты и прочее антироссийское", — сообщают росСМИ.

Как утверждают инсайдеры, Земфира сознательно отказалась от крупных сольных шоу, а для корпоративных выступлений выставила практически невыполнимые условия. Помимо гонорара в 150 тыс евро и перелета на частном джете, исполнительница намерена проверять связи заказчика с РФ.

Земфира с Аллой Пугачевой
Земфира с Аллой Пугачевой / фото: instagram.com, Земфира

Земфира о войне — позиция певицы

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году певица высказывалась против войны. На концертах в рамках мирового тура она неоднократно произносила антивоенные речи, заявляя, что ее страна "уничтожает Украину и саму себя". Вскоре после начала боевых действий артистка покинула Россию и переехала во Францию. Она была признана иностранным агентом, однако не согласилась с этим статусом и заявила, что до сих пор платит налоги в РФ, тем самым спонсируя войну против Украины. Также певица продемонстрировала свое отношение к украинскому флагу, когда "с каменным лицом приподняла его и, не разворачивая, забрала за кулисы" на концерте на Кипре.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российский певец Филипп Киркоров тайно рвонул к Алле Пугачевой за границу. Перед Днем святого Валентина Алла Пугачева улетела на гастроли в Германию. Однако Филипп Киркоров не пожелал проводить праздник в разлуке с невестой

Также первая леди Елена Зеленская рассказала о проблеме, которая лишила ее ощущения нормальной жизни. После начала полномасштабного вторжения столкнулась с острым стрессом, который со временем перерос в постоянное чувство страха.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Земфира

Земфира — современный российский автор-исполнитель, музыкант, композитор, сообщает Википедия. Стала известна в 1998 году и с тех пор получила популярность в России, Украине и других странах постсоветского пространства. Еще в 2014 году Земфира выразила солидарность с Украиной, заменив контент своего сайта на видео с исполнением песни "Відпусти" группы "Океан Эльзы" и отметив особую "душевность" украинских музыкантов. Позже, в 2015 году, она подняла украинский флаг на фестивале в Тбилиси, однако уже через год во время концерта в Вильнюсе настойчиво попросила фанатов убрать сине-желтый стяг из зала. Несмотря на антивоенные высказывания в дальнейшем, в 2020 году певица была внесена в базу "Миротворец" за манипулирование общественно значимой информацией и отрицание российской агрессии. 24 февраля 2022 года певица разместила в своем Instagram публикацию с текстом "Нет войне", но все же отыграла запланированные ранее два концерта в Москве (24 февраля), где исполнила свою песню "Не стреляйте".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Земфира новости шоу бизнеса
