Елена Мозговая обратилась к Земфире после массированной атаки РФ по Украине

- Украина перенесла очередную комбинированную атаку по стране
- Елена Мозговая отреагировала на удар страны-агрессора
22 октября рф совершила массированную атаку по Украине - на города, частные и многоквартирные дома, улицы, детские сады летели ударные дроны и ракеты. Высокая интенсивность обстрела принесла массу разрушений, есть пострадавшие и погибшие. Среди них - дети.
Украинские звезды в социальных сетях публикуют кадры преступлений страны-оккупанта против мирных украинцев, а также делятся, как они пережили атаку. Свою реакцию в Instagram, к примеру, озвучила музыкальный продюсер Елена Мозговая.
Она опубликовала карикатуру на солдата страны-агрессора с подписью: "Где там эта Земфира... пусть прибила бы этих проклятых соседей, которые не дают спать".
Елена Мозговая подразумевала российскую певицу Земфиру: в ее репертуаре есть песня "Хочешь?", в тексте которой лирическая героиня произносит: "Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?".
Земфира о войне в Украине
Певица Земфира публично осудила войну в Украине, и после 24 февраля 2022 года покинула рф. В стране-оккупанте за свою позицию признана иностранным агентом.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
