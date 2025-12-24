'Несмотря на все беды': Зеленский назвал единое желание украинцев на Рождество

По его словам, украинцы празднуют Рождество в одну дату, как одна большая семья.

https://glavred.info/ukraine/nesmotrya-na-vse-bedy-zelenskiy-nazval-edinoe-zhelanie-ukraincev-na-rozhdestvo-10726901.html Ссылка скопирована

Зеленский назвал единое желание украинцев на Рождество / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Что сказал Владимир Зеленский:

Не все из нас в этот вечер дома

Люди молятся за тех, кто на фронте

Сегодня мечта у всех нас одна

Президент Владимир Зеленский поздравил Украину с Рождеством Христовым, обращение опубликовано в соцсетях президента.

По его словам, страна отмечает христианский праздник в трудное время полномасштабного вторжения России.

видео дня

"Не все из нас в этот вечер дома, и не у всех, к сожалению, есть дом, и не все, к сожалению, сегодня с нами. Но, несмотря на все беды, которые принесла Россия, она не способна оккупировать или разбомбить самое главное. Это наше украинское сердце, это наша вера друг в друга и это наше единство", – сказал глава государства.

По его словам, украинцы празднуют Рождество в одну дату, как одна большая семья. Люди молятся за тех, кто на фронте, чтобы они вернулись живыми, за находящихся в плену российских оккупантов и в захваченных частях страны, а также за души погибших во время войны с РФ.

"Издавна украинцы верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если рассказать им свою мечту, она точно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. "Чтобы он сдох", – скажет каждый про себя, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Просим о мире для Украины. Мы боремся за это. И молимся за это. И этого заслуживаем", – говорит Зеленский в обращении.

Смотрите видео поздравления Зеленского

Рождество в Украине - последние новости

Дата празднования Рождества в Украине в последние годы стала дискуссионным вопросом. Украинцы разделились на два лагеря - есть те, что празднуют 25 декабря, другие сторонники 7 января. Главред, со ссылкой на священника Алексея Филюка, выяснил, какая правильная дата празднования Рождества Христова.

Уже совсем скоро будет Рождество и это прекрасное время, полное чуда и магии. В этот период можно поймать удачу за хвост. Она будет курсировать рядом с вами. А если в вашей жизни есть финансовые трудности, то это время для решения проблем. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о ритуале, который поможет привлечь богатство в вашу жизнь.

На Святвечер украинцы привыкли готовить 12 блюд. Некоторые особенно строго относятся к этому правилу. Но действительно ли стоит так делать рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

Также стоит прочитать:

Когда в Украине празднуют Рождество На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию. В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину. 24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред