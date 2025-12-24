Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Несмотря на все беды": Зеленский назвал единое желание украинцев на Рождество

Виталий Кирсанов
24 декабря 2025, 19:48
97
По его словам, украинцы празднуют Рождество в одну дату, как одна большая семья.
Зеленский назвал единое желание украинцев на Рождество
Зеленский назвал единое желание украинцев на Рождество / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Что сказал Владимир Зеленский:

  • Не все из нас в этот вечер дома
  • Люди молятся за тех, кто на фронте
  • Сегодня мечта у всех нас одна

Президент Владимир Зеленский поздравил Украину с Рождеством Христовым, обращение опубликовано в соцсетях президента.

По его словам, страна отмечает христианский праздник в трудное время полномасштабного вторжения России.

видео дня

"Не все из нас в этот вечер дома, и не у всех, к сожалению, есть дом, и не все, к сожалению, сегодня с нами. Но, несмотря на все беды, которые принесла Россия, она не способна оккупировать или разбомбить самое главное. Это наше украинское сердце, это наша вера друг в друга и это наше единство", – сказал глава государства.

По его словам, украинцы празднуют Рождество в одну дату, как одна большая семья. Люди молятся за тех, кто на фронте, чтобы они вернулись живыми, за находящихся в плену российских оккупантов и в захваченных частях страны, а также за души погибших во время войны с РФ.

"Издавна украинцы верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если рассказать им свою мечту, она точно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. "Чтобы он сдох", – скажет каждый про себя, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Просим о мире для Украины. Мы боремся за это. И молимся за это. И этого заслуживаем", – говорит Зеленский в обращении.

'Несмотря на все беды': Зеленский назвал единое желание украинцев на Рождество

Смотрите видео поздравления Зеленского

Рождество в Украине - последние новости

Дата празднования Рождества в Украине в последние годы стала дискуссионным вопросом. Украинцы разделились на два лагеря - есть те, что празднуют 25 декабря, другие сторонники 7 января. Главред, со ссылкой на священника Алексея Филюка, выяснил, какая правильная дата празднования Рождества Христова.

Уже совсем скоро будет Рождество и это прекрасное время, полное чуда и магии. В этот период можно поймать удачу за хвост. Она будет курсировать рядом с вами. А если в вашей жизни есть финансовые трудности, то это время для решения проблем. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о ритуале, который поможет привлечь богатство в вашу жизнь.

На Святвечер украинцы привыкли готовить 12 блюд. Некоторые особенно строго относятся к этому правилу. Но действительно ли стоит так делать рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

Также стоит прочитать:

Когда в Украине празднуют Рождество

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию.

В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину.

24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос.

Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник Владимир Зеленский Рождество Новогодние праздники Рождество Христово календарь праздников католическое Рождество Поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

20:44Политика
Зеленский впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса, но при условии – WP

Зеленский впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса, но при условии – WP

20:43Украина
"Работать не будут": Коваленко объяснил, что не так с гарантиями безопасности для Украины

"Работать не будут": Коваленко объяснил, что не так с гарантиями безопасности для Украины

20:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке невесты с цветами за 45 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке невесты с цветами за 45 секунд

Последние новости

20:59

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

20:44

В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

20:43

Зеленский впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса, но при условии – WP

20:27

Гороскоп для Львов на 2026-й: год великих перемен и взлётаВидео

20:12

"Работать не будут": Коваленко объяснил, что не так с гарантиями безопасности для Украины

Китай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – ЯгунКитай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – Ягун
19:48

"Несмотря на все беды": Зеленский назвал единое желание украинцев на РождествоВидео

19:42

Резко влупит 13-градусный мороз: погода на Рождество будет удивлять холодиной

19:31

Как будут отключать свет 25 декабря: когда не будет электроэнергии

19:27

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

Реклама
19:10

20 пунктов Зеленского: быстрый мир или продолжение переговоров?мнение

18:52

РФ будет добиваться внесения изменений в проект мирного плана – Bloomberg

18:40

Наполнят любовью и праздничным настроением: лучшие новогодние романтические фильмы

17:52

РФ использует китайские спутники для ударов по энергетике Украины - Зеленский

17:23

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

17:02

Мизинец на ноге значительно важнее, чем вы думаете: какую функцию он скрывает

16:57

Украинские специалисты оздадут аналог системы HIMARS – СМИ

16:55

В одном городе Украины произошла настоящая экологическая катастрофа - что известноФотоВидео

16:15

"Замечательный автомобиль": механик назвал самый надежный кроссовер на рынке

16:07

25 декабря - Рождество Христово: что можно и нельзя делать в этот день

16:04

"С такой генетикой": Мозговая похвасталась повзрослевшей дочерью от Аксельрода

Реклама
15:17

Хитрость при жарке рыбы: как достичь идеально-хрустящей корочки и нежной середины

15:10

В Украину придут настоящие морозы: в каких областях будет самый большой "минус"

15:05

В Москве взорвали полицейских, которые пытали украинских пленных - СМИ

15:04

Бывший муж Лорак вывез их общую дочь в Турцию

14:31

Взрывы и масштабный пожар: Генштаб отчитался о поражении важных объектов РФ

14:29

Гороскоп на завтра 25 декабря: Овнам - незабываемый день, Весам - успех

14:12

Ситуация критическая: появились обновленные графики отключения 24 декабря

14:07

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

13:45

Ігорович, Ігоревич или Ігорьович: как сказать на украинском без ошибки

13:10

Россия ударила по ТЭЦ под Харьковом: есть погибший и много раненых, подробности

13:05

"Даже голос и взгляд другие": близкий человек обратился к Андрею Фединчику

12:46

Если Китай отвернется: известно, когда в РФ могут начаться проблемы с ракетами

12:42

Сливать или оставлять бензин в газонокосилке на зиму: окончательный ответ специалистов

12:40

Россия выпустила 100 дронов по объектам "Укрнафты": есть критические разрушения

12:21

Умер популярный украинский ведущий Петр Остапишин

12:06

Что разрушает солнечные панели: срок службы снижается в разы

11:59

Зеленский раскрыл позицию США по санкциям против России после войны

11:51

США могут провести разговор с Путиным уже 24 декабря: Зеленский раскрыл детали

11:50

Экс-участница дуэта Пара Нормальных впервые заговорила об отношениях и свадьбе

11:44

"Разбила мне сердце": Барских со сцены сделал признание про роман с ЛободойВидео

Реклама
11:42

Отмена военного положения и мобилизации: Зеленский назвал условия и сроки

10:51

Обязательный техосмотр авто: адвокат раскрыл, почему его внедрение маловероятно

10:44

"Я был бы счастлив": Клопотенко удивил отношением к изменам партнершиВидео

10:40

Астрологи назвали знаки зодиака, которые обладают самым высоким интеллектом

10:37

Украинцам дадут шанс оценить мирный план: Зеленский аносировал возможный референдум

10:30

Что нельзя дарить на Новый год: три вещи, которые могут притянуть бедыВидео

10:29

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Собакам - потери, Козлам - стресс

10:24

Ученые раскрыли тайну сезонов, которая десятилетиями оставалась незамеченной

10:16

Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана: о чем в них говорится

10:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 декабря (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять