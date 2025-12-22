25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

Каждому украинцу стоит решить, когда отмечать Рождество - но ссориться по этому поводу не нужно, убеждает Филюк.

Когда праздновать Рождество / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Когда правильнее праздновать Рождество Христово

В какую дату раньше отмечали Рождество

Дата празднования Рождества в Украине в последние годы стала дискуссионным вопросом. Украинцы разделились на два лагеря - есть те, что празднуют 25 декабря, другие сторонники 7 января. Главред, со ссылкой на священника Алексея Филюка, выяснил, какая правильная дата празднования Рождества Христова.

Священник отмечает, что точной даты празднования Рождества никто не сможет найти, ведь ее нет ни в Библии, ни в Святом Предании.

"Если вернуться в 4 века, то церковью было установлено, что через 9 месяцев после праздника Христианского Благовещения, празднуется Рождество 25 декабря", - сказал Филюк.

Он также показал две книги, где черным по белому пишет, что наиболее приближенная дата празднования Рождества Христова - 25 декабря.

В то же время Филюк подчеркнул, что не стоит ссориться: празднование Рождества - это личное дело каждого. В то же время большинство православных церквей отмечают его 25 декабря.

"Некоторые говорят, что 25 декабря - это католическое Рождество, почему католическое, а католики, что не христиане? Все христиане... Поэтому наиболее приближенная дата - 25 декабря. Готовимся к Рождеству", - подчеркнул священник Филюк.

Какая правильная дата празднования Рождества Христова - смотрите в видео:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

