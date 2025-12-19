Можно ли покупать одежду до рождения ребенка: священник расставил точки над 'і'

Вы можете узнать:
- Можно ли покупать детскую одежду и вещи до рождения ребенка
- Какие практические причины должны быть в подготовке вещей к родам
- Какова роль веры в подготовке к появлению ребенка
Подготовка к появлению малыша - это всегда волнующий процесс, который часто сопровождается множеством советов от родственников и знакомых. Одним из самых распространенных вопросов, вызывающих споры среди будущих родителей, является покупка детской одежды и других вещей еще до рождения ребенка. Нередко люди опасаются древних суеверий, мол, наперед покупать нельзя.
Главред узнал, как относиться к таким предостережениям и нужно ли готовиться к родам заранее.
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк подчеркнул, что покупать вещи для ребенка до родов абсолютно можно и даже нужно. По его словам, этот вопрос не только практический, но и связан с верой. Ведь, если родители верят в здоровье и благополучие ребенка, подготовка вещей для малыша позволяет обеспечить комфорт малыша.
"Конечно, что можно (покупать вещи - ред.). Вера ваша где? Вы беременны, вы должны родить ребенка, вы верите, что с ним должно быть все хорошо - и вы должны купить вещи", - пояснил священник.
Он подчеркивает, что паника и "накручивание" себя на несчастье только вредят будущей маме. Зато вера в то, что все пройдет успешно, дает силы спокойно готовиться к новой роли.
Священник напоминает о сугубо практических аспектах жизни. В роддом без необходимых вещей просто не принимают, ведь ребенка нужно во что-то одеть сразу после появления на свет.
Алексей Филюк иронично заметит, что мама не сможет одновременно рожать и "гонять по магазинам". По его словам, идеально иметь две сумки: одну с вещами для дородового периода и одну дома.
Священник добавил, что исключением может быть ситуация, когда у женщины муж способен самостоятельно купить все необходимое без помощи жены. Однако в большинстве случаев лучше, когда все подготовлено заранее самой мамой.
"Вы верой живете. Если верите, что с ребенком вашим будет все хорошо, то по вере вашей и будет", - подытожил священник.
Смотрите видео с объяснением священника:
@o.filiuk1
Можно ли покупать одежду для ребенка заранее, как вы думаете?♬ оригинальный звук - Алексей Филюк
Раньше существовала традиция давать ребенку имя святого, в день которого он родился, которой придерживались. Священник объяснил, обязательно ли называть ребенка именем святого.
Как сообщал Главред, в древности верили, что жизненная сила человека хранится в волосах, поэтому стрижкой занимались очень осторожно и редко разрешали родным. По народным приметам, если жена стрижет мужа, в паре могут возникать ссоры.
Также Алексей Филюк объяснил, что освящение дома или квартиры - полезный обряд. Совместная молитва помогает Богу "поселиться в доме" и оберегать жителей.
Вас также может заинтересовать:
- Чтобы не навлечь беду: священник сказал, можно ли спать ногами к двери
- Могут ли женатые быть свидетелями на свадьбе - священник расставил точки над "і"
- Можно ли гадать и "делать убытки" на Андрея: священник дал однозначный ответ
О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред