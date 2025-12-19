Можно ли покупать одежду до рождения ребенка: священник расставил точки над 'і'

Подготовка к появлению малыша - не только вопрос практики, но и веры.

Можно ли покупать вещи до родов / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы можете узнать:

Можно ли покупать детскую одежду и вещи до рождения ребенка

Какие практические причины должны быть в подготовке вещей к родам

Какова роль веры в подготовке к появлению ребенка

Подготовка к появлению малыша - это всегда волнующий процесс, который часто сопровождается множеством советов от родственников и знакомых. Одним из самых распространенных вопросов, вызывающих споры среди будущих родителей, является покупка детской одежды и других вещей еще до рождения ребенка. Нередко люди опасаются древних суеверий, мол, наперед покупать нельзя.

Главред узнал, как относиться к таким предостережениям и нужно ли готовиться к родам заранее.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк подчеркнул, что покупать вещи для ребенка до родов абсолютно можно и даже нужно. По его словам, этот вопрос не только практический, но и связан с верой. Ведь, если родители верят в здоровье и благополучие ребенка, подготовка вещей для малыша позволяет обеспечить комфорт малыша.

"Конечно, что можно (покупать вещи - ред.). Вера ваша где? Вы беременны, вы должны родить ребенка, вы верите, что с ним должно быть все хорошо - и вы должны купить вещи", - пояснил священник.

Он подчеркивает, что паника и "накручивание" себя на несчастье только вредят будущей маме. Зато вера в то, что все пройдет успешно, дает силы спокойно готовиться к новой роли.

Священник напоминает о сугубо практических аспектах жизни. В роддом без необходимых вещей просто не принимают, ведь ребенка нужно во что-то одеть сразу после появления на свет.

Алексей Филюк иронично заметит, что мама не сможет одновременно рожать и "гонять по магазинам". По его словам, идеально иметь две сумки: одну с вещами для дородового периода и одну дома.

Священник добавил, что исключением может быть ситуация, когда у женщины муж способен самостоятельно купить все необходимое без помощи жены. Однако в большинстве случаев лучше, когда все подготовлено заранее самой мамой.

"Вы верой живете. Если верите, что с ребенком вашим будет все хорошо, то по вере вашей и будет", - подытожил священник.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

