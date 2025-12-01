Укр
Как назвать ребенка в 2026 году: красивые украинские имена, о которых уже все забыли

Сергей Кущ
1 декабря 2025, 15:33
Они несут в себе силу, традиции и уникальность, которые будут сопровождать вашего ребенка всю жизнь.
Как назвать ребенка в 2026 году
Как назвать ребенка в 2026 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Каким именем назвать ребенка в 2026 году
  • Какие значения в древних украинских имен

Как назвать ребенка в 2026 году — вопрос, который волнует будущих родителей задолго до рождения малыша. Всё больше украинцев обращаются к древним и забытым украинским именам, ведь они не только красиво звучат, но и несут в себе мощную историю, символику и культурную память.

В TikTok-аккаунте @sydorenko91 напомнили о редких, но удивительно гармоничных именах, которые могут стать настоящим украшением судьбы вашего ребенка.

видео дня

Как назвать девочку в 2026 году: забытые украинские имена

Минодора

Имя греческого происхождения, означающее "лунный дар". Минодора — мудрая, глубокая, склонная к самоанализу. Девочка с этим именем растёт чуткой, спокойной, всегда готовой дать честный и добрый совет.

Орислава

Происходит от слов "ор" и "слава" — "славная величием". Орислава энергична, амбициозна, имеет яркий лидерский характер. Такие девочки смело берут на себя ответственность и становятся опорой для семьи.

Маина

Имя со значением "рождённая в мае" либо связанное с древней богиней плодородия. Нежное, редкое и очень гармоничное.

Мелашка

Старинная форма имени Мелания — "тёмная". Подойдёт тем, кто ищет простое, забытое и в то же время милозвучное украинское имя.

Юстина

От латинского justus — "справедливая". Имя отлично подойдёт девочке с сильным нравственным стержнем и высоким чувством ответственности.

Тереса

Происходит от греческого слова "теризо" — "жать". Имя редкое, глубокое по смыслу, с мощной энергетикой.

Лукина

Женская форма имени Лука, означающая "свет". Символизирует чистоту, радость и теплоту.

Текля

"Божья слава". В XX веке было очень популярным, а сегодня может стать стильным и уникальным выбором.

Харитина

Означает "грациозная", "изящная". Это имя для нежной, интеллигентной, внутренне сильной девочки.

Ориана

Происходит из украинской мифологии и означает "орианская женщина". Историчное и невероятно красивое имя с магической нотой.

Фросина

Означает "радость", "веселье". Подойдёт жизнерадостной и харизматичной малышке.

Есения

"Рождённая осенью". Мягкое, поэтичное и редкое имя, которое идеально подходит для девочек-осенних детей.

Как назвать мальчика в 2026 году: сильные древние имена

Калистрат

В переводе означает "прекрасный воин". Мальчики с таким именем отличаются принципиальностью, справедливостью и природным чувством ответственности.

Митрофан

Происходит от греческого Метрофанес, "явленный матерью". Имя подходит искренним, дипломатичным и спокойным мальчикам, для которых важны гармония и добрые отношения.

Почему стоит выбирать древние украинские имена?

Родители всё чаще выбирают красивые украинские имена, потому что они:

несут историческую и культурную ценность;

звучат мелодично и необычно;

имеют глубокие символические значения;

подчёркивают национальную идентичность;

позволяют ребёнку выделиться среди современных популярных имён.

Если вы всё ещё думаете, как назвать девочку в 2026 году или как назвать мальчика в 2026 году, присмотритесь к забытым украинским именам. Они несут в себе силу, традиции и уникальность, которые будут сопровождать вашего ребенка всю жизнь.

Смотрите видео о забытых украинских именах:

@sydorenko91 Забуті українські чоловічі імена? #історіяукраїни#історія#імена#іменахлопців Співає @Іванка Червінська ♬ оригінальний звук - Sydorenko

