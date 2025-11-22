Точно не украинские: четыре традиционных имени, имеющие необычное происхождение

Вы узнаете:
- Какие имена ошибочно считаются украинскими
- Каковы их настоящие корни
В Украине можно услышать много разнообразных имен, которые считаются традиционными и присущими нашей культуре. Однако, это не всегда так. Даже распространенные имена могут иметь иностранные корни.
Главред решил разобраться, какие имена не имеют украинских корней.
Украинские имена с иностранным происхождением
24 канал рассказывает, что даже те имена, которые все привыкли считать украинскими, имеют совсем другое происхождение. В частности, они могли прийти к нам из латинского, греческого и многих других языков.
Какие имена ошибочно считают украинскими:
Мария
Это имя имеет древнееврейское происхождение и означает "госпожа" или "любимая". Его обладательницы способны зарядить жизнерадостностью всех вокруг, поэтому быстро производят хорошее впечатление на других. Они восхищают людей целеустремленностью и умением хорошо говорить.
Елена
Такое имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "солнечный свет". Раньше так звали только представительниц элиты. Что интересно, Елены отмечаются доброжелательностью и общительностью, поэтому имеют большой круг общения. Обладательницы этого имени - женщины с хорошим чувством юмора.
Марина
Имя Марина происходит из латинского языка и трактуется как "морская". Его представительницы могут постоять за себя и своих близких, если этого потребует ситуация. Это решительные и настойчивые женщины, которые целенаправленно будут идти к цели.
Иван
Это имя имеет древнееврейские корни и трактуется как "помилованный Богом". В древности так называли ответственных и открытых мужчин, которые могли легко собрать вокруг себя команду единомышленников. Обладатели этого имени никогда не откажут в помощи родным и близким.
Ранее мы также рассказывали, как звучит самое длинное имя в мире. Оно состоит из более 2 000 уникальных слов.
Вы также можете узнать, какие женские имена приносят счастье. Предки верили, что имя может повлиять на судьбу ребенка.
Читайте также:
- Назывался в честь близкого друга Сталина 95 лет - что это за город Украны
- Слова "пододеяльник" и "пододеяльник" стоит забыть - правильные украинские названия
- Более трех веков назад историю переписали: предал ли Иван Мазепа свой народ
Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред