Точно не украинские: четыре традиционных имени, имеющие необычное происхождение

Даже те имена, которые все привыкли считать украинскими, имеют совсем другое происхождение.

В Украине можно услышать много разнообразных имен, которые считаются традиционными и присущими нашей культуре. Однако, это не всегда так. Даже распространенные имена могут иметь иностранные корни.

Главред решил разобраться, какие имена не имеют украинских корней.

Украинские имена с иностранным происхождением

24 канал рассказывает, что даже те имена, которые все привыкли считать украинскими, имеют совсем другое происхождение. В частности, они могли прийти к нам из латинского, греческого и многих других языков.

Какие имена ошибочно считают украинскими:

Мария

Это имя имеет древнееврейское происхождение и означает "госпожа" или "любимая". Его обладательницы способны зарядить жизнерадостностью всех вокруг, поэтому быстро производят хорошее впечатление на других. Они восхищают людей целеустремленностью и умением хорошо говорить.

Елена

Такое имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "солнечный свет". Раньше так звали только представительниц элиты. Что интересно, Елены отмечаются доброжелательностью и общительностью, поэтому имеют большой круг общения. Обладательницы этого имени - женщины с хорошим чувством юмора.

Марина

Имя Марина происходит из латинского языка и трактуется как "морская". Его представительницы могут постоять за себя и своих близких, если этого потребует ситуация. Это решительные и настойчивые женщины, которые целенаправленно будут идти к цели.

Иван

Это имя имеет древнееврейские корни и трактуется как "помилованный Богом". В древности так называли ответственных и открытых мужчин, которые могли легко собрать вокруг себя команду единомышленников. Обладатели этого имени никогда не откажут в помощи родным и близким.

